Biosfera i 'Riberamunt' per potenciar el turisme a Ordino

La declaració d’ Ordino com a reserva de la biosfera (una qüestió que pot ser realitat a finals d’aquest mes, quan l’Unesco prengui una decisió) i el projecte ‘ Riberamunt’, que pretén potenciar els atractius turístics vinculats al riu Valira del Nord, són dos dels eixos que articulen el pla de dinamització turística que la corporació comunal ha presentat aquest dijous i que ja ha començat a implementar. Es tracta d’un projecte amb l’horitzó 2025 i que pretén potenciar encara més els atractius amb què ja compta la parròquia, amb la intenció de posicionar-la com a destinació de turisme de natura, familiar i d’esports.

D’aquesta manera, s’ha dissenyat un full de ruta que marca les diferents accions que es volen dur a terme “aprofitant els recursos existents” i implicant tots els actors, amb la voluntat que la parròquia esdevingui “una destinació tot l’any”, tal com ha posat en relleu el gerent de Pas Grau Internacional, Enric Martínez. Hi ha previstes sis àrees d’actuació com són desenvolupar “una oferta turística excepcional” amb la creació de productes com itineraris o esdeveniments i el desenvolupament d’experiències turístiques; crear la marca turística ‘Riberamunt’, amb la definició d’itineraris i la creació de rutes i excursions ja de cara al 2021; elaborar una nova estratègia de senyalització (una acció que ja ha començat aquest estiu amb algunes senyalitzacions); impulsar Ordino com a destí de natura, comunicant especialment la reserva de la biosfera i aprofitant sinergies entre els membres del Parc de les Tres Nacions i promoure un calendari d’esdeveniments que tingui propostes durant tot l’any.

Tal com s’ha esmentat, un dels eixos claus serà la declaració per part de la Unesco com a reserva de la biosfera i, en aquest sentit, el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, s’ha mostrat especialment “optimista” que això sigui una realitat. En aquest sentit, ha recordat que a finals d’aquest mes hi ha d’haver una resolució. Mortés ha incidit en el fet que Ordino “té un gran potencial” i compta amb molts elements per ser “una parròquia atractiva” des del punt de vista turístic i, per tant, per ser també “un motor” per al país. En aquest sentit, s’ha mostrat confiat que cal aprofitar el moment actual en què la crisi sanitària ha fet que hi hagi més interès pel turisme de natura i “vendre” la parròquia com a destinació amb gran potencial natural, per a les famílies i també per a aquells que volen fer esport. “No busquem massificació”, ha assegurat, sinó “un turisme amb unes necessitats diferents” i, en aquest sentit, ha assegurat que “mai es veurà el carrer Major com si fos Vivand” perquè tampoc no és el que es busca amb aquest pla.

Una de les primeres accions emmarcades en aquest projecte serà la preparació de la temporada d’hivern amb el missatge que Ordino és una parròquia “' Covid-ready’” i, en aquest sentit, a banda dels protocols que pugui establir el ministeri de Salut, es mirarà de donar encara més elements perquè els visitants se sentin “segurs”, ha assegurat Mortés.

Aquest any també es començarà a preparar la marca ‘Riberamunt’ i a definir els continguts d’una nova web destinada únicament a la promoció turística, tal com ha explicat el conseller de Turisme, Esports i Dinamització, Jordi Serracanta, que ha emfasitzat que un dels objectius del pla és tenir una “oferta segmentada i ben estructurada” i potenciar “el turisme de natura i de família sense oblidar l’esportiu”. El conseller de Turisme ha subratllat que ser reserva de la biosfera serà un “fil conductor que pot ajudar a transmetre” l’atractiu natural de la parròquia i de manera paral·lela potenciar aspectes com la mobilitat sostenible o el consum de proximitat.

Qüestionat sobre els esdeveniments esportius, Serracanta ha manifestat que es continua treballant en la definició de la prova que substitueixi l’Ultra Trail, una alternativa que ha destacat que serà “una de les proves estrella” que aculli la parròquia i quant a un possible final del Tour a Arcalís, tant el conseller com el cònsol major han destacat que són “optimistes” que l’estació pugui acollir aquest final d’etapa l’any que ve i han manifestat que malgrat hi hagi altres opcions Ordino es mostra com a “parròquia ‘Tour-ready’”, ha bromejat Mortés.