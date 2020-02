Blanquer visitarà Espot i el Lycée dilluns vinent

El ministre d'Educació Nacional i de la Joventut francès, Jean-Michel Blanquer, visitarà oficialment Andorra el pròxim 17 de febrer donant compliment a l'anunci que el copríncep francès, Emmanuel Macron, va fer durant la seva visita al país el mes de juny passat. Segons ha detallat aquest dimecres el ministre portaveu, Eric Jover, Blanquer es reunirà amb el cap de Govern, Xavier Espot, amb la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i també visitarà diferents centres escolars del país. L'objectiu, per tant, "és enfortir les relacions en matèria educativa entre els dos països i establir la màxima cooperació possible", ha indicat.

Jover ha recordat que l'estructura del sistema educatiu francès a Andorra compta amb "una idiosincràsia molt particular perquè hi ha una dependència directa del ministeri d'Educació Nacional", i aquest fet "permet mantenir la diversitat i riquesa de la nostra estructura educativa". Malgrat que falten pocs dies per a la visita, el titular de Finances ha reconegut que encara no hi ha una agenda tancada.

La visita de Blanquer arriba en un moment complicat per a centres com el Lycée Comte de Foix. Diversos pares d'alumnes de l'escola francesa han denunciat aquesta setmana una possible vaga encoberta per part dels professors del centre, ja que, com asseguren, alguns docents "estan faltant contínuament i sense previ avís a les classes". Asseguren que tant la direcció del Lycée com el ministeri d'Educació ha rebut queixes en aquest sentit i, en alguns casos, les hores lectives perdudes per part dels alumnes durant el mes passat s'aproximen al 50%.

En relació amb aquest assumpte i l'arribada de Blanquer al Lycée aquest dilluns, està previst un acte de protesta al pati de l'escola per part dels professors per denunciar el sistema de pensions de l'estat gal. Aquesta protesta, a més, ja va tenir lloc el 17 de desembre amb els mateixos protagonistes.