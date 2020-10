Els bombers alerten: si celebres la castanyada a casa vigila amb el foc

Davant de la celebració de la castanyada aquest cap de setmana, que enguany moltes persones optaran per celebrar-ho a les llars a causa de la situació sanitària, el Cos de Bombers ha publicat un missatge al seu compte de Twitter on alerta sobre quins són els consells que s'han de seguir a l'hora d'encendre les llars de foc als habitatges, seguint així les indicacions dels seus homòlegs catalans.



Així, es recomana que en l'habitació o estança on hi hagi la llar de foc disposi de ventilació, per evitar així problemes de tiratge i l'acumulació de gasos tòxics. També s'indica que cal netejar el tub de la xemeneia si no s'ha fet amb anterioritat, ja que és recomanable que aquesta tasca es faci, com a mínim, un cop a l'any. D'aquesta manera s'evitarà l'acumulació de sutge. En moments com aquest, pren especial importància la instal·lació de detectors de fum per alertar de qualsevol incidència.



D'altra banda, els bombers també recorden que cal allunyar de la llar de foc tots els materials combustibles propers, com poden ser materials plàstics, fustes, parquet, catifes, moquetes o qualsevol altre teixit, així com no cremar fusta tractada i evitar aquelles que siguin resinoses perquè poden acumular sutge o quitrà.



Un cop finalitzada la celebració, és important que abans d'anar a dormir es comprovi que el foc està totalment apagat. Per accelerar el procés, es recomana col·locar sobre les flames una pantalla mataguspires.

651x366 El cartell amb les indicacions. / COS DE BOMBERS El cartell amb les indicacions. / COS DE BOMBERS