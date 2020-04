Bonaventura Clotet: "Aquest estiu potser podrem anar a la platja per torns"

Bonaventura Clotet, cap de malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, conegut com a Can Ruti, a més de director de l'IrsiCaixa, ha dit aquest dimecres a 'El món a RAC1' que de cara a aquest estiu "potser podrem anar a la platja per torns". "Però tot dependrà de l’evolució dels possibles rebrots, de la conscienciació ciutadana de protegir-nos a nosaltres i als altres. Espero que puguem fer algun banyet, encara que sigui molt separats els uns dels altres", ha dit Clotet.

I és que el doctor ha explicat que el fet "que la calor pugui frenar el virus no vol dir que no hi segueixi havent casos". "El virus, en condicions de molta calor, sobreviurà menys. Però si algú el té i no guarda les mesures de protecció, el virus es pot tornar a escampar. Tot dependrà de seguir les normes de seguretat. Confiar que la calor acabarà amb el problema és erroni. Calen les mesures de seguretat. Això ens canviarà molts hàbits, però si els mantenim i els tenim clars, ens podem protegir del virus".

Sobre quan podrem sortir de casa a Catalunya, el doctor Clotet ha dit que, per a ell, hauríem d'esperar com a mínim fins al 10 de maig. "Si a Itàlia, que les han passat molt magres, no podran sortir fins al 3 de maig, jo crec que aquí caldria allargar-ho una setmana més. Ara ja no ve d’un pam, amb les que portem. Ara, amb el que hem passat, ja ens hi hem habituat", ha reflexionat.

"Estem millor que fa un mes"

Sobre el fet que el nombre de contagis hagi pujat a Espanya, Clotet ha dit que això té a veure amb el fet que ara s'està incrementant el nombre de tests que es fa a la població. "A moltes persones que estan asimptomàtiques i que han pogut tenir algun contacte se’ls fa el test i dona positiu. Hi ha molta més positivitat de la que ens podíem imaginar. Això és positiu, perquè baixa la mortalitat. La mortalitat també es reduirà perquè evolucionen millor les persones ingressades als hospitals, perquè s'optimitzen més els tractaments... Això fa que tinguem millors perspectives", ha avançat. I ha afegit: "Creiem que a nivell mèdic i assistencial estem treballant millor que fa un mes, i la ciutadania està molt més conscienciada. Això ajudarà a contenir aquesta pandèmia i a evitar que hi hagi rebots. Encara hi ha un risc alt perquè la prevalença de la gent curada encara és baixa, i la malaltia pot repuntar".

Els tests massius que no acaben d’arribar

De fet, el director de l'IrsiCaixa ha dit que "en aquests moments ens aniria molt bé saber qui ha passat i qui no la malaltia", però ha afegit: "La següent pregunta seria: i la immunitat quant dura? ¿Tothom genera anticossos neutralitzants? Podem anticipar les respostes, però necessitem generar aquest coneixement i això ho farem en els pròxims mesos".

La investigació per trobar una vacuna

Sobre la vacuna, el doctor Bonaventura Clotet ha dit que "una vacuna ha de tenir la capacitat de fer que el sistema immunitari generi unes proteïnes que bloquegin el virus". "Si tinguéssim una vacuna que protegís només el 50% de la població del covid-19, ja estaríem tots saltant amb un peu. Però no perseguim només el 50%, busquem el 90% o el 100%", ha apuntat. El metge ha posat el marc hipotètic d'un any. "D’aquí un any tindrem una vacuna que segur que funcionarà. Durant aquest any, què farem? La gent que l’hagi passat i que tingui anticossos que la protegeixin contra aquesta infecció es podrà relacionar amb els altres que hagin passat una situació semblant. Com que el virus et selecciona a l’atzar, ens trobarem amb la gent com ara, però l’haurem d’identificar amb un carnet del covid-19", ha apuntat. Sobre la immunitat, ha dit que amb els estudis d'altres coronavirus, es preveu que "pugui tenir una durada d’un any, potser més". "Cal esbrinar si els anticossos neutralitzants del virus duraran també tot aquest temps, presumim que sí. Les persones que hagin passat el virus podran relacionar-se amb normalitat amb les altres persones que estiguin en la mateixa situació", ha recordat. El doctor Clotet ha afegit: "Igual com avancem amb això, també avançarem amb la teràpia preexposició. Hi haurà algun fàrmac que impedirà que el virus pugui entrar i ens donarà una protecció. I llavors ja ens podrem estimar d’una altra manera, ja sense mascareta".

Podria una antiga vacuna aturar el nou coronavirus?

Clotet, que ha dit que està segur que tindrem "més coronavirus en el futur", ha dit que "el covid ve dels animals, i hem fallat en la recerca en salut animal", i ha conclòs que "el futur de la humanitat va lligat a prevenir pandèmies".