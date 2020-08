Bons estiraments de ioga

A les 10 del matí d'aquest dissabte la petita esplanada de Sant Romà de les Bons s'havia convertit en un gimnàs a l'aire lliure. La Valeria Berisso, professora de ioga i pilates, demanava a les 15 assistents inscrites a l'activitat organitzada pel comú d'Encamp, que sincronitzessin el seu "jo interior" amb la natura, per poder gaudir de l'entorn privilegiat on es trobaven. La classe de ioga, gratuïta però amb inscripció prèvia, forma part de la sèrie d'activitats d'esport a l'aire lliure que aquest estiu s'han impulsat dins del pla de xoc per a la reactivació de la parròquia.

El conseller de Reactivació Econòmica i Turisme, Nino Marot, ha afirmat que "davant l'èxit de participació, hem decidit allargar aquest tipus d'activitats fins al setembre, coincidint amb el retorn de l'activitat escolar". La proposta, que en principi havia d'acabar-se al juliol, s'allargarà dos mesos més i permetrà a tot aquell que vulgui, gaudir de classes de ioga, pilates, cycling i aquagym en diferents punts de la parròquia, com el llac d'Engolasters, la Mola, la plaça dels Arínsols o les Bons. Marot ha lamentat que, en alguns casos, "s'ha quedat gent fora perquè teníem una sobrereserva, ja que l'emergència sanitària ens ha obligat a limitar les places a 15 o 20 persones".

Per la seva banda, Berisso ha mostrat la seva satisfacció de dur a terme una activitat que feia temps volia oferir a la seva parròquia. "Crec que és important que la població reconnecti amb el seu entorn i justament, ens vam sincronitzar amb el comú perquè ells estaven buscant activitats a l'aire lliure per a la temporada d'estiu", ha detallat.

Cycling solidari

Una de les activitats que més èxit ha tingut ha estat la classe de cycling que es fa dilluns i dimecres a les 19.00 i les 20.30h davant del comú encampadà. I és per això que Marot ha avançat la intenció de fer una sessió solidària de cinc hores de cycling el pròxim 7 de setembre, diada de la Mare de Déu de Meritxell, per posar fi a l'esport a l'aire lliure. La participació costaria cinc euros i seria massiva. "Estem demanant als gimnasos de Caldea i Anyós que ens deixin les seves màquines per fer més gran l'activitat". Els diners recaptats anirien al fons solidari del Govern.