Un Borrufa a mig gas

La parròquia d'Ordino acollirà entre el 25 i el 28 de gener la 29a edició del Trofeu Borrufa, una de les competicions d'esquí infantil i juvenil de referència a Andorra i també a escala internacional. Un any més, el comitè organitzador, el Govern, el comú d'Ordino i Crèdit Andorrà han sumat esforços per poder celebrar una prova que, enguany, estarà marcada per la pandèmia i les restriccions derivades de la crisi sanitària. Hi participaran un total de 101 atletes provinents de quinze països diferents, una xifra notablement inferior a la registrada l'any passat, en què van prendre part uns 240 esquiadors de fins a 32 països. Tot i això, segons ha explicat aquest dimarts el director de màrqueting del Trofeu Borrufa, David Ledesma, serà aquest dijous quan s'analitzarà l'última hora de la situació epidemiològica al Principat i es decidirà si finalment l'esdeveniment se celebra o es cancel·la.

Des del comitè organitzador, juntament amb el comú d'Ordino i els ministeris de Salut i Esports, s'ha treballat durant les darreres setmanes per tal de definir tots els protocols sanitaris que caldrà implementar en la competició per tal de fer-la com més segura millor. "Estem treballant amb mentalitat positiva i de manera rigorosa per tenir-ho tot controlat, però la situació s'ha d'anar avaluant", ha dit Ledesma. A hores d'ara, tots els països que hi participaran ja estan informats de la situació, i fins i tot la delegació holandesa ja és a terres andorranes. S'espera que la resta de països vagin arribant al país al llarg dels pròxims dies.

Per tal de poder participar en el Trofeu Borrufa tots els esportistes i entrenadors hauran de presentar una prova PCR negativa amb un màxim de 72 hores d'antiguitat; a mitja estada es farà un test d'antígens a tots els competidors; l''staff' de l'esdeveniment també serà cribrat a l'inici de les proves; els equips estaran allotjats en hotels d'Ordino on només hi haurà esportistes per prevenir barrejar bombolles de convivència; hi haurà present un delegat de l'organització en el si de tots els equips vetllant per l'acompliment de totes les mesures sanitàries; es prescindirà de tota la part "experiencial", és a dir, no hi haurà actes com l'entrega de premis, i l'esdeveniment se centrarà, essencialment, en el vessant esportiu.

651x366 De esquerra a dreta: el president de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE), Josep Pintat; el director de Comunicació Corporativa, Màrqueting i Transformació Digital Clients de Crèdit Andorra, Joan R. Mas, i el director de màrqueting del Trofeu Borrufa, David Ledesma. De esquerra a dreta: el president de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE), Josep Pintat; el director de Comunicació Corporativa, Màrqueting i Transformació Digital Clients de Crèdit Andorra, Joan R. Mas, i el director de màrqueting del Trofeu Borrufa, David Ledesma.

Amb aquest escenari, Ledesma ha confirmat que seran baixa països habituals com el Regne Unit, França, Rússia o Suïssa, i "això vol dir que hi haurà volums menors que es gestionaran millor". A més, tota l'activitat del trofeu se celebrarà en una sola pista per dia, fet que contribuirà a tenir un "major control". Així, el dilluns dia 25 tindrà lloc la prova d'eslàlom per a U14 i U16 a la pista les Canals; dimarts es disputarà l'eslàlom gegant a la Portella del mig; dimecres tindrà lloc la prova supergegant al matí i la 'National Team Event' al vespre, i dijous es posarà el punt final amb una segona prova de supergegant, totes elles en categoria masculina i femenina.

El president de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE), Josep Pintat, ha reconegut que al llarg de 29 anys "hem viscut situacions de tota mena", però tots els actors del Borrufa les han pogut superar. Aquest esdeveniment "representa molt per als nostres joves esquiadors", i s'espera que aquesta edició continuï sent un èxit. Pel que fa a la representació andorrana, enguany hi participaran 20 corredors distribuïts en dos equips. A hores d'ara, però, encara està en marxa el procés de selecció i no ha transcendit quins seran els esportistes que conformaran la delegació andorrana.

El conseller de Turisme, Esports i Dinamització del comú d'Ordino, Jordi Serracanta, ha indicat que aquest "és un any molt especial". En aquest sentit, ha recordat que durant el mes d'octubre del 2020, la parròquia va rebre la certificació de reserva de la biosfera i, per tant, tots els atletes que arribin a la vila ja podran gaudir d'un entorn reconegut per la Unesco. Al seu torn, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha posat en relleu el compromís de tots els organitzadors per tal que sigui una celebració segura. A més, ha destacat que competicions d'aquesta mena també suposen un factor important pel teixit econòmic del país. Tot i això, ha recordat que serà dijous quan es prendrà la decisió final.

Per últim, el director de Comunicació Corporativa, Màrqueting i Transformació Digital Clients de Crèdit Andorra, Joan R. Mas, ha reconegut que, tot i que s'ha iniciat "una temporada de neu incerta, és gràcies a l'esforç i la responsabilitat de tothom que podem presentar aquesta fita esportiva". Des de l'entitat se senten "molt orgullosos de ser part activa d'una prova reconeguda al nostre país", ja que és important "fomentar l'esquí" en un país de neu. Així doncs, "Crèdit Andorrà dona suport des de molts vessants, amb una aposta clara pel futur d'aquest esport", ha conclòs.