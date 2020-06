Bretxa salarial de 230 euros mensuals entre homes i dones

L'any 2019, la remuneració mitjana mensual estimada pels ocupats era de 1.907,40 euros nets per a un treball de 39,9 hores setmanals de mitjana, excloent la cotització de la CASS, les comissions i les primes. Més concretament, els assalariats guanyaven de mitjana l'any anterior 1.795,58 euros nets al mes mentre que el salari mensual dels treballadors per compte propi era de 2.609,66 euros nets. El departament d'Estadística ha publicat aquestes dades corresponents al resultat de l'enquesta de forces del treball del 2019. Així, continuant amb els salaris, les dones guanyaven de mitjana 1.676,3 euros nets al mes i els homes 1.980,11, el que suposa una bretxa salarial aproximada de 230 euros mensuals. Després de l'anàlisi de la remuneració mitjana mensual estimada, des d'Estadística es destaca que els salaris més elevats es registren en treballadors per compte propi.

Els resultats de l'enquesta mostren que l'any 2019, la població andorrana d'entre 15 i 64 anys se situava en 56.226 persones i el 81,7% d'aquestes es consideraven població activa segons la definició de l'Organisme Internacional del Treball (OIT), és a dir, que tenen una ocupació o es troben en situació d'atur. Per tant, la taxa d'ocupació d'aquest tram d'edat es va situar en un 79,9% amb una lleugera disminució anual de 0,4 punts. Quant a les persones ocupades, Estadística destaca que nou de cada deu eren assalariades, el 93,9% tenien una jornada a temps complet i el 91,5% tenien un contracte indefinit. Pel que fa als treballadors per compte propi, només representaven un 13,7%.

D'altra banda, la taxa d' atur l'any anterior va ser del 2,1%, situant-se en els mateixos nivells del 2018 després de cinc anys consecutius de baixades. D'aquests, el 90,4% havien treballat anteriorment i en el moment de l'enquesta un 47,8% no tenien feina perquè havien finalitzat el seu contracte determinat. Els mètodes més freqüents per cercar feina són a través d'amics, parents o coneguts, o presentant el currículum directament a l'empresa i les ocupacions més cercades són la d'administratiu i la de treballador de serveis. Pel que fa a la taxa d'inactivitat de persones d'entre els 15 als 64 anys al 2019 va augmentar lleugerament 0,2 punts en relació amb l'any 2018 i es va situar en el 18,3%. Les persones inactives de 15 anys o més són majoritàriament persones jubilades o que cursen estudis o reben formació.

En relació amb els països veïns i les economies de l'entorn, la taxa d'atur d'Andorra és la més baixa en tot el període analitzat i el 2019 es troba en els mínims històrics. D'altra banda, la taxa d'ocupació i la taxa d'activitat del Principat són sempre superiors a les d'Espanya, França i el conjunt europeu.