Brot a Oliana amb 26 positius en una residència

Fins a 26 persones han donat positiu per coronavirus a la residència Caser d'Oliana en les darreres hores. Tal com ha explicat a l'Ara Pirineus l'alcaldessa de la població, Carme Lostao, els positius han estat confirmats a través de testos PCR que s'han fet tant a residents com a treballadors. En aquest sentit, Lostao ha destacat que els casos "s'han detectat perquè es fan les coses bé". Així, ha remarcat que el personal fa controls sovint i que gràcies a això s'han pogut detectar aquests casos. " Tots ells eren asimptomàtics, de manera que si no es fessin proves tan sovint, no s'haurien detectat", ha afegit, tot destacant que això demostra "la bona praxi del personal".

Tot i que la situació a la residència està controlada, i no hi ha cap cas greu, Lostao ha remarcat que ara s'està fent la traçabilitat de tots els casos per posar-se en contacte amb tothom que ha tingut relació amb les persones afectades. Aquesta residència tenia la categoria verda, la de menys risc, i havia fet un autoconfinament des de principis de març. Aquest brot ha estat el que ha fet pujar tant les xifres de positius en les darreres hores a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran. Recordem que en un dia ha passat de 493 a 515 casos.