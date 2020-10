Bufeta i còlon, els càncers més recurrents al Principat

En una resposta del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, a la consellera socialdemòcrata Susanna Vela, es posa en relleu que entre el 2015 i el 2019 hi va haver 1.047 pacients ingressats a l’hospital per càncer, sent els tumors més habituals el de bufeta (177), còlon (149), pulmó (107) i mama (102).



En la mateixa resposta es posa en relleu que no es disposa de dades sobre el percentatge de persones que sobreviuen al càncer i s’afegeix que es treballa per crear un registre de càncer poblacional “en els propers anys”. Des de Salut també es constata que per dur a terme aquest projecte es compta amb l’assessorament de l’Institut Català d’Oncologia i el pla director d’oncologia de Catalunya. I es puntualitza que “un factor que facilitarà el desenvolupament d’aquest projecte és la implantació de la història clínica”.



Per a l’any 2021, el pressupost del ministeri de Salut preveu una partida de 6.270 euros per a aquest assessorament. També es recorda que Andorra disposa d’una estratègia per a la prevenció, la detecció precoç, el tractament, el suport i la rehabilitació de la patologia oncològica. I es posa en relleu que, pel que fa a la prevenció, “està plenament consolidat el programa de detecció precoç del càncer de mama, així com el de detecció del retinoblastoma”; a més, s’afegeix que “en breu” estarà operatiu el programa de detecció precoç del càncer colorectal, que s’ha vist endarrerit per la pandèmia.