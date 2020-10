Busquen una parella desapareguda al Parc Nacional d'Aigüestortes

Els bombers de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil busquen des de dilluns una parella al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. L'avís el van donar les famílies dels joves després de no tenir notícies d'ells, des del divendres 25, i no haver arribat a casa el dia 27, quan els esperaven. La recerca es fa al tram de la travessa Carros de Foc que va des del refugi de Colomers al municipi d'Espot (Pallars Sobirà), punt on s'ha localitzat el vehicle dels joves. Participen en l'operatiu dos helicòpters, sis dotacions terrestres, una unitat canina i dos de suport dels bombers, a més d'efectius dels Mossos i la Guàrdia Civil.

Busquen una dona desapareguda a Puigcerdà

D'altra banda, els Mossos d'Esquadra busquen una dona que va desaparèixer aquest diumenge 27 de setembre a Puigcerdà. Tal com han difós a través de les xarxes socials, des del mateix cos i també des de l'ajuntament de Puigcerdà, es tracta de Pepita Llebot. Té 76 anys, fa 1,55 m. d'alçada i té el cabell curt i ros. En el moment de la desaparició anava vestida amb texans blaus i anorac fosc fins als genolls. Els Mossos han apuntat que podria estar desorientada i han demanat la col·laboració de la ciutadania per trobar-la. En aquest sentit, han indicat que qualsevol persona que tingui informació al respecte, pot trucar al 112.