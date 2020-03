Els CAPs mantenen el servei sota mínims

Seguint les directrius del ministeri de Salut, els Centres d’Atenció Primària del país es mantenen oberts, però només atenen les visites d’urgència. L’ARA Andorra ha parlat amb els responsables dels CAPs del Principat i tots coincideixen en afirmar que “els centres es mantenen pràcticament buits i es preveu que sigui així la resta del dia i la setmana”. Per evitar al màxim possible el contagi de la Covid-19, s’ha enviat a casa gran part del personal i el servei es manté “ sota mínims”.

De fet, les sales d’espera de la majoria dels CAPs, aquest dilluns al matí es trobaven sense pacients per atendre. Segons el personal de centres com el d’Andorra la Vella o Canillo, “estem anul·lant gran part de les cites previstes i només preveiem fer les que siguin d’extrema necessitat”. També han recomanat a tota la gent gran que els truca, “que no vingui i segueixin les mesures de precaució establertes per Salut”.

Atenció privada

Aquest digital també ha copsat les impressions dels metges que atenen en l’àmbit privat i asseguren que estan rebent peticions de ciutadans que no obtenen resposta a la línia 116 a causa de les restriccions i la saturació en l’atenció pública. Segons un doctor amb consulta a la parròquia d’Escaldes, “estem a l’espera de rebre el decret que el ministeri de Salut ha d’acabar de dissenyar” per saber quines són les directrius “exactes” a seguir. Admet que “ens estem guiant pel sentit comú perquè a dia d’avui no tenim cap ordre ministerial, només recomanacions”.

Pel que fa al nombre de visites, detalla que “normalment en rebríem unes 20 diàries, però estem procurant acceptar només les urgències”. La resta de consultes les fan via telefònica o enviant les receptes i baixes laborals a través del correu electrònic.