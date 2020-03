La CASS demana que els tràmits i consultes es facin via internet

La CASS ha posat en marxa una sèrie d' accions per prevenir la propagació del coronavirus entre els seus usuaris i treballadors. A través d'un comunicat, ha demanat a tots els assegurats que tots els tràmits que es poden realitzar per internet, es facin per aquest mitjà; per aquells que no sigui possible fer-los en línia, s'ha indicat que les diferents sol·licituds de tràmit es podran omplir a la pàgina www.cass.ad/tramits. Un cop emplenats, s'hauran d'enviar per correu electrònic amb signatura digital a la corresponent àrea o deixar-los físicament a la bústia de la CASS amb una còpia del document d'identitat. En aquest sentit, també s'ha informat de la supressió del servei d'informació presencial, indicant que les consultes es podran realitzar per telèfon o per correu electrònic.

Quant a l'horari d'atenció dels diferents espais de la CASS, es desenvoluparà entre les 8 i les 14 hores i es limitarà l'aforament físic a les diferents plantes. En el comunicat, també es recomana demanar cita prèvia abans d'acostar-se a les instal·lacions, i explica que s'ha posat en marxa un protocol de teletreball per garantir la continuïtat del servei d'atenció als usuaris.

D'altra banda, la CASS ha comunicat als professionals de la salut que independentment de la data de caducitat explicitada, les receptes tindran validesa fins al 16 d'abril del 2020. A més, també ha indicat que s'acceptaran les receptes fetes amb la història clínica compartida enviades via electrònica amb o sense signatura. Pel que fa als aturs de treball, ha indicat que en cas que no funcionin els canals habituals de transmissió en línia, es podran enviar per correu electrònic a cmedic@cass.ad.