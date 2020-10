La CASS rebaixa la mitjana d'atencions presencials diàries

Les atencions presencials de departaments tècnics tal com control sanitari, control administratiu o pensions, només reben atencions presencials amb cita prèvia o perquè convoquen afiliats des del 5 d'octubre. Aquesta nova mesura ha generat una sèrie de beneficis en l’atenció a l’usuari, segons informa la Caixa Andorrana de la Seguretat Social ( CASS) en un comunicat després de la celebració del consell d'administració.

Així, s’ha rebaixat la mitjana d’atencions presencials diàries de 735 a 643. A més, s’ha incrementat l’ús de canals no presencials com l’accés en línia, i es passa del 12% d’atencions presencials amb cita prèvia al 32%. "Això fa que el flux d’afiliats durant el dia estigui més repartit i es redueixen les cues a l’entrada, provocades per visites espontànies sense cita prèvia", argumenta el comunicat.

Des de la CASS es valora positivament els resultats de la nova mesura d’atenció presencial i se seguirà treballant perquè el màxim de tràmits es puguin realitzar de manera telemàtica, i en les atencions presencials augmentar les cites prèvies.