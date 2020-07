La CASS ha tramitat més de 3.000 baixes laborals relacionades amb la Covid-19

La CASS ha tramitat més de 3.000 sol·licituds de baixes laborals, en relació a sospites, diagnòstics i aïllaments per Covid-19. "La xifra pot semblar alta però no ho és tant, perquè ho engloba tot, en un context que podria haver saturat el sistema per falses malalties", ha apuntat aquest dimarts Albert Font, president del consell d'administració de la CASS.



"Vista la situació de fa 3 ó 4 mesos, parlar de 3.000 baixes és molt i poc a la vegada. Comptant tota la suma, la xifra pot semblar alta perquè arriba a ser un 4 o un 5% de la població del país, però a la vegada, això és un 95% restant, que no ha patit cap efecte", ha argumentat el dirigent, per recordar que "vist com anava al principi, tots temíem que es col·lapsés el sistema, i hauria estat una explosió en traca, des del sistema sanitari fins a l'econòmic, però em satisfà que no se'ns hagi anat de les mans".



Durant l'emergència sanitària, la CASS ha vist incrementades en un 144% les trucades contestades. Per posar un exemple d'un dia concret, el 3 de juny. Al 2019, l'operadora va rebre 13.600 trucades, i el mateix dia del 2020 n'ha rebut 35.000. Del març al juny, l'ens ha rebut 27.000 correus.



Malgrat les xifres, i pel què fa a les afectacions que ha tingut la pandèmia per a l'ens, Font ha destacat que "no hem saturat el sistema sanitari del país". Ha apuntat que hi ha hagut un centenar de decrets emesos pel Govern, "cadascun dels quals implicava una adaptació per a l'administració, que han provocat errors i tardances, però no hi ha hagut un abandó d'una estratègia predefinida".



A mode de conclusió de la seva mateixa argumentació, Font ha apel·lat al "patriotisme" de cadascun dels treballadors per ajudar a fer funcionar el sistema sense que col·lapsés. "Hem travessat la crisi sense massa problemes. Perquè les persones que formen part d'aquesta casa han treballat amb un esperit de grup, molt meritori", ha dit, per estendre els elogis a la resta de la població, perquè "Andorra ha sabut guardar la contenció. Els andorrans han sabut tenir por sense perdre els papers", ha redundat Font en la conclusió.



Sense avançar les xifres del cost que han suposat les 3.000 baixes, perquè encara les estan calculant, Joaquima Sol, directora de la CASS, ha avançat que "a diferència de les que hem pagat a les persones que han estat a casa seva, les prestacions que corresponen a les persones que han estat hospitalitzades han estat costoses". Els resultats, al setembre.