La CASS veu triplicat el servei telefònic per la crisi sanitària

Durant aquest període de confinament, l'activitat de la CASS s'ha vist redistribuïda i més de la meitat dels treballadors estan fent teletreball. Tot i així, segons expliquen en un comunicat, un equip resta completament operatiu per continuar donant suport telefònic i presencial en cas d'urgència. En aquest sentit, s'han triplicat les trucades diàries i s'ha reforçat l'equip de resposta telefònica i també el dels correus electrònics per tal de poder donar una resposta en menys de 24 hores. Per tant, amb aquestes mesures, s'ha reduït les més de 500 atencions diàries a tan sols una cinquantena, ja que s'accepten la majoria de tràmits a través del portal de la CASS, mitjançant correu electrònic o a la bústia sempre que portin una còpia del document d'identitat amb la sol·licitud.

Comptes del 2019

El nombre d' assalariats de la CASS ha augmentat un 3,4% en relació al 2018. Tal com exposa un comunicat del consell d'administració, el desembre del 2019 constaven 44.977 persones registrades com a assalariades i 6.576 persones cotitzaven per compte propi, el que representa un increment del 2,8 i del 2,1% respecte al mateix mes del 2018. Pel que fa al nombre de pensionistes a la branca general es manté estable, i el de la branca de jubilació ha augmentat gairebé un 5% havent-se registrat 13.650 pensionistes.

En aquest sentit, els ingressos per cotitzacions d'assalariats i comptes propis es situen en més de 120 milions d'euros, el que suposa un increment d'un 3,9% respecte a l'any 2018. D'altra banda, les despeses de la branca general també s'han incrementat en més d'un 7%, amb 101 milions destinats a prestacions sanitàries i 60,1 milions a prestacions econòmiques com són les baixes, pensions d'invalidesa i pensions d'orfenesa. Quant als ingressos per cotitzacions de la branca de jubilació han pujat un 3,6% i les despeses un 9%.