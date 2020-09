El COEX estrena noves instal·lacions que suposen un estalvi de 250.000 euros anuals

El COEX ha inaugurat les noves dependències a la part encampadana del túnel de les Dos Valires, les quals ja feia algunes setmanes que es trobaven operatives. En l'acte ha participat el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, a banda de membres del departament, consellers del comú d'Encamp i membres de les empreses constructores i del despatx d'arquitectura encarregat de l'obra. Així, la nova ubicació consta de 9.300 metres quadrats, uns 3.000 metres quadrats més que les velles instal·lacions ubicades a la plaça de braus i que suposaran un estalvi aproximat de 250.000 euros l'any perquè no s'haurà de pagar lloguer. Tal com ha informat Espot, "no només estalviem el lloguer sinó que fem unes instal·lacions més àmplies i funcionals sense luxes" i ha afegit que aquest canvi segueix la línia de l'executiu de buscar el rigor i l'estalvi. A més, degut a la situació de la Covid-19, Espot ha remarcat que ha estat un dia de "satisfacció i il·lusió" a l'haver pogut celebrar l'acte amb certa normalitat.



El cost total de la infraestructura, que es va construir en dues fases, ha estat de 5,6 milions d'euros i es troba al centre del país, ha remarcat Torres, ja que el COEX també actua en situacions d'emergència i la nova ubicació el fa "més operatiu". A les instal·lacions, a banda d'ubicar-s'hi el COEX, també s'hi troba tot el parc mòbil del Govern i els seus tallers mecànics, ja siguin vehicles, camions i maquinària pesant i les dependències administratives. Torres també ha volgut destacar els murals que l'artista Samantha Bosque ha pintat a l'exterior "per humanitzar" una zona industrial i que en breu finalitzaran. D'altra banda, en els propers dies també es traslladaran a aquestes instal·lacions el Cos de Banders i en un futur també s'hi ubicarà una caserna de bombers.



Durant la inauguració, Espot i Torres han mostrat la placa de les noves instal·lacions després de la benedicció de la infraestructura pel mossèn encampadà i dels parlaments a tots els presents. En total, l'obra, distribuïda en cinc plantes, tres d'elles soterrades, encabirà al voltant d'uns 50 treballadors amb els 25 dedicats a la viabilitat hivernal. Entre les novetats de la nova seu del COEX són una sala de dormitoris pels treballadors, que a l'antiga ubicació a la plaça dels braus no n'hi havia, i una sala de descans més gran.