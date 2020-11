El CSJ recorre a la UdA per mirar de cobrir les vacants a la justícia

El Consell Superior de la Justícia (CSJ) treballa amb la Universitat d’Andorra (UdA) que hi hagi formacions específiques que orientin els estudiants cap a la carrera judicial, en certa manera que despertin la seva "vocació", tal com ha manifestat el president del CSJ, Enric Casadevall, i això faciliti la cobertura de places vacants. En aquest sentit, Casadevall ha manifestat les dificultats que es troben per cobrir els llocs vacants de batlles, fiscals i secretaris judicials ja que sovint els candidats no compleixen els requisits demanats. Ara com ara falten per cobrir dues places de fiscals adjunts i cinc de secretaris judicials. A més, de cara a l’any que ve, el fiscal general, Alfons Alberca, ha remarcat la necessitat que s’hi incorporin dos fiscals més. De manera paral·lela, des del ministeri de Justícia s'ha impulsat la creació d'una comissió per començar a treballar els canvis en el Codi de procediment penal.