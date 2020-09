El CTEO incorporarà metges especialitzats en medicina esportiva

El Govern vol seguir ampliant els serveis del Centre de Tecnificació Esportiva d'Ordino (CTEO) per convertir-lo en un espai de referència, tant per als professionals del país com per als esportistes estrangers que vulguin fer estades al Principat. És per això, que aquest dimarts la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, acompanyada del secretari d’Estat d'Esports, Justo Ruiz, ha avançat que l'executiu té la intenció d'habilitar l'edifici de nous espais de descans i estudi, incorporar mobiliari esportiu per al gimnàs i comptar amb un metge referent que estigui especialitzat en medicina esportiva, per així, "facilitar el circuit d'accés dels professionals de l'esport a l'especialista mèdic que li convé", ha recalcat la ministra. A més, també es preveuen serveis de professionals de la psicologia esportiva, nutricionisme i fisioteràpia.

Tal com ha explicat Riva, "tot això es farà els propers mesos i hi ha la voluntat que funcioni a partir del gener del 2021". L'objectiu del ministeri és el de "donar vida al CTEO". "El sistema que tenim a Andorra és el de donar diners i pocs serveis. Ens adonem que tenim un edifici però no s'aprofita, així que durant els pròxims tres anys veurem quines són les necessitats i mirarem de dotar el CTEO d'un servei professional perquè els nostres esportistes puguin acomplir els seus objectius", ha admès el secretari d'Estat. Ruiz també ha afegit que "a ningú se li escapa que per competir, els esportistes han de disposar de les millors condicions per afrontar una jornada d'alt rendiment des de les 8 del matí fins a les 6, quan marxen; volem que puguin fer la seva rutina com un professional de l'esport".

Totes les millores es volen incloure en el pressupost de l'any vinent i, "ara per ara, donada la situació econòmica provocada per la pandèmia, es descarta qualsevol nova construcció al centre", ha remarcat Riva.