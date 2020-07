Caiguda en picat dels residus, el mes d'abril

L a crisi sanitària ha tingut un impacte en diferents aspectes socials i econòmics. La gestió de residus no ha estat una excepció i l'aturada de l'activitat pel confinament ha repercutit en el volum generat. Així, segons les dades facilitades des del departament de Medi Ambient del Govern, el mes d'abril ha experimentat, respecte del mateix mes de l'any passat, un descens destacable en la producció de deixalles. Si es tenen en compte els residus sòlids urbans, tenim que el descens registrat aquest mes va ser del 24%; en la recollida de vidre la disminució se situa en el 39%; pel que fa als envasos lleugers la caiguda és del 25% i en l'apartat del paper i el cartró, se situa en el 45%.

D'aquesta manera, cal destacar que el volum de residus sòlids urbans generats els primers sis mesos de l'any passat va ser de 16.591 tones, mentre que aquest any, en el mateix període, la quantitat ha estat de 15.805 tones, és a dir, que hi ha hagut una reducció del 5%. Tal com assenyalen des de Medi Ambient, és durant el període de confinament on s'ha pogut veure realment la generació dels residus de la població andorrana sense tenir en compte la influència dels turistes la qual cosa s'ha reflectit en la davallada abans esmentada del 24% respecte de l'any passat. Els mesos de maig i juny les xifres ja s'igualen més a les que es van donar l'any passat, ja que tal com fan notar des del mateix departament, són habitualment mesos de baixa afluència de visitants.

Pel que fa a les xifres de les recollides selectives, tenim que durant el primer semestre del 2019 es van recuperar 1.536 tones de vidre mentre que aquest any la xifra ha estat de 1.438 tones, és a dir, que s'ha registrat una disminució del 6%. La davallada, especialment important a l'abril, tal com s'ha esmentat, es relaciona amb el tancament del sector de l'hoteleria que "és un gran generador d'aquesta tipologia de residu" i, per tant, fins que l'activitat a aquest sector no ha tornat no s'ha començat a notar en una major producció d'aquest tipus de material.

Quant als envasos, cal destacar que segueixen una tendència oposada al vidre i, en aquest sentit, s'ha constatat un increment en els primers sis mesos de l'any. Així, si bé entre el gener i el juny de l'any passat es van recuperar 1.082 tones, aquest any se n'han recollit 1.104. I aquesta xifra s'ha donat malgrat la caiguda del 25% registrada al mes d'abril. En aquest sentit, des de Medi Ambient constaten que sembla que la tendència és "recuperar les taxes anteriors i, fins i tot, augmentar la recollida".

En l'apartat del paper i el cartró, la recollida també experimenta un increment en el primer semestre de l'any. Així, es passa de les 1.329 tones de l'any passat a les 1.373 d'aquest any, és a dir, es dona una variació positiva del 3% i això malgrat el descens de l'abril. Cal destacar, però, que els primers mesos de l'any es va notar un augment d'aquesta fracció.

Més residus sanitaris

Des de Medi Ambient també informen que en aquest primer semestre de l'any es van gestionar 55,86 tones de residus sanitaris del grup que es consideren infecciosos, una xifra un 83,5% superior al mateix període de l'any passat, quan el volum gestionat va ser de 30,44 tones. Els valors, afegeixen des del ministeri, "ja es comencen a normalitzar". Recorden que aquest tipus de residu té unes condicions d'emmagatzematge i gestió específiques i que es fa de manera segura "perquè no representin cap risc per a ningú". I quant a la gestió de guants i mascaretes, que en altres països està generant neguit, ja que el que es vol és evitar que acabin abocats al medi, a Andorra també s'ha recollit aquesta preocupació i, per aquest motiu, es va posar en marxa una campanya a les xarxes socials sobre la correcta gestió d'aquests materials.