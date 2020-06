Sant Julià tindrà 30 metres de platja fluvial al costat del Valira

Amb l'arribada d'un estiu atípic per la crisi sanitària, el comú de Sant Julià de Lòria ha volgut apostar per una proposta d'esbarjo innovadora al país que permeti ampliar el ventall d'activitats per a les famílies. La Cala laurediana serà una platja fluvial situada al Prat del Senzill, adjacent al parc infantil, que també es condicionarà amb la renovació de part del mobiliari.

La corporació adequarà uns 30 metres de la llera del riu amb sorra per permetre l'accés al Valira i es crearà una petita bassa d'uns 100 metres quadrats per remullar-se i refrescar-se.

La platja, que s'ambientarà amb 'atrezzo' d'entorn marítim, també disposarà d'una zona de solàrium d'uns 400 metres quadrats amb tumbones i hi haurà servei de bar. Per regular-ne l'accés i els aforaments, es cobrarà una entrada de 2 euros per als infants i de 3 euros per als adults.

La Cala laurediana estarà oberta de les 10 a les 20 hores des de finals de juny i fins al 7 de setembre. Alguns vespres es preveu que la part de terrassa pugui acollir activitats artístiques com concerts per promocionar artistes del país. A més, l'adequació de la zona com a platja fluvial, segons el comú, "tindrà un cost reduït".

Amb la creació d'aquest espai d'esbarjo a l'aire lliure i amb el riu com a protagonista, Sant Julià de Lòria es torna a apropar al Valira tal com s'havia fet anys enrere. De fet, fins a la dècada dels anys 70 ja s'utilitzava aquest espai per dur a terme activitats d'esplai en un tram de terra situat al centre del riu Valira, popularment conegut com l'Isla.

Aquest espai va desaparèixer amb la construcció d'uns edificis a l'avinguda Francesc Cairat. El primer esment documentat en l'arxiu comunal és un registre en el cadastre l'any 1915. Oferia moltes possibilitats d'esbarjo durant l'estiu com el bany, partits de futbol o, fins i tot, arrossades després de la celebració de les Caramelles. Ara, anys després, amb la Cala laurediana es podrà tornar a gaudir d'un espai de lleure familiar a la vora del riu.