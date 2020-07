La Cala laurediana s'obrirà al bany aquest dijous a la tarda

El comú de Sant Julià de Lòria ha informat aquest dimecres que la bassa que farà possible el bany a la Cala laurediana estarà acabada aquest dijous al matí i que a partir de la tarda tothom que ho desitgi ja podrà remullar-se al riu. Es tracta d'una caleta feta de manera artificial amb unes pedres que es retiraran al setembre amb la finalitat d'obtenir una zona d'aigua sense corrent.



El mal temps va fer impossible l'acte d'inauguració de la nova instal·lació estival el 24 de juny passat, però al final el dia 27 es va poder inaugurar la platja fluvial de la parròquia laurediana, un nou espai que està pensat per a infants i perquè les famílies puguin gaudir de la platja, així com apropar la gent al riu, com s'havia fet anys enrere.