Caldea construirà un hotel d'unes 40 habitacions a la torre del termolúdic

Caldea té previst construir un hotel a la torre del termolúdic amb una quarantena d'habitacions i que estaria enllestit el 2023. El projecte ha estat presentat aquest dijous i ara haurà de ser validat per la junta d'accionistes que s'ha de celebrar al mes de febrer. La inversió per materialitzar aquest projecte –que tant la presidenta de la Semtee, Rosa Gili, com el director general de Caldea, Miguel Pedregal, han incidit que no farà competència a la resta d'establiments del país– serà de nou milions d'euros i es finançarà amb recursos propis de la companyia.

Així, en un acte en el qual estaven convidats els accionistes, Gili i Pedregal han anunciat aquest projecte que tal com ha reconegut el director es troba ara en fase inicial. Un cop plantejada aquesta proposta, el mes de febrer s’ha de celebrar una junta d’accionistes que ha de validar-la. Llavors s’haurà de convocar el concurs per triar l’equip multidisiplinar que ha de dissenyar aquest hotel, una adjudicació que Pedregal pensa que es podria fer abans de l’estiu, de tal manera que els treballs poguessin començar cap a finals del 2021 i estar enllestits entre finals del 2022 o principis del 2023. Tal com ha destacat Pedregal es tractarà d’un hotel “ molt singular i la manera de vendre’l també serà molt particular, ja que serà un producte únic”. Així, ha incidit en què no es farà competència a la resta de la plaça hotelera del país, i no només això, si no que la col·laboració actual amb els establiments del país continuarà ja que ha incidit en què seran només una quarantena d’habitacions i que no cobriran, per tant, la demanda de les persones que venen al país a gaudir del termolúdic. En el mateix sentit, Gili ha manifestat que “no té res a veure amb l’oferta que tenim avui en dia” i ha incidit en el fet que ella el concep com els hotels dels parcs d’atraccions, que no impedeixen que els dels voltants continuïn funcionant. “En cap cas és anar a treure negoci als hotelers del país sinó aportar una cosa diferent i afegida, en benefici de la parròquia i del país”, ha subratllat.

El projecte, tal com ha destacat Pedregal, es concep com un hotel de quatre estrelles superior i que combini l’oferta de tractaments, esport, termolúdic i gastronomia. La voluntat és que els nou milions que costa es financin amb recursos propis. En aquest sentit, el director general del termolúdic ha recordat que Caldea és una empresa “súper sanejada” que en aquests moments no té cap deute financer ni bancari. Segons els càlculs inicials al voltant del 75% s’autofinançarà, i d’aquesta manera, la previsió és que amb la incorporació d’aquesta nova línia de negoci a partir del segon o tercer any Caldea superi els 20 milions de vendes i que la rendibilitat a l’any de flux de caixa (Ebitda) de l’hotel sigui de cinc milions. El pla financer també haurà de ser validat per la junta d’accionistes i una de les qüestions que es posaran sobre la taula és la del repartiment de dividends. Pedregal ha manifestat que “dependrà del que passi a partir d’ara”, és a dir, de l’impacte de la Covid-19, però “probablement” s’haurà d’aturar el repartiment de dividends un parell d’anys. En el mateix sentit, Gili ha destacat que s’ha valorat que és “un projecte interessant” però que el que no vol la corporació és que sigui “una càrrega” per a les arques comunals. “La lectura que s’ha fet tant dins del consell com del comú és que és una oferta que no ha de tenir res a veure amb el que tenim, complementària, enriquidora i que ens ha de beneficiar a tots”, ha dit Gili, afegint que el comú ja ha contactat els llogaters dels espais comunals que la corporació té a la torre per anunciar-los que hauran de deixar-los i oferir-los, en alguns dels casos, alternatives.

Cal destacar que els nou milions que es destinen al projecte no van destinats només a la construcció de l’hotel sinó que s’aprofitarà per fer altres millores a l’edifici, com actuacions a la part exterior. Tant Gili com Pedregal han incidit que es tracta d'un projecte amb el qual Caldea continua refermant la seva filosofia innovadora i creuen que serà un impuls més per al turisme del país.