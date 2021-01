Caldea descarta ara obrir el dia 9

Tot i que fa uns dies Caldea havia apuntat la data del 9 de gener com a possible per a la reobertura del termolúdic, aquest dimarts ha comunicat que es descarta obrir portes aquest dia arran de les mesures anunciades als països veïns i que suposen una restricció de la mobilitat.

Així, des de Caldea assenyalen que preveuen dur a terme la reobertura del termolúdic “tan aviat com les autoritats sanitàries dels mercats de proximitat donin conformitat al restabliment de la mobilitat, permetent així que els seus habitants puguin desplaçar-se a Andorra”.

En aquest sentit, assenyalen que ja compten amb totes les instal·lacions i els serveis preparats i contemplen el retorn a l’activitat quan s’aixequin les restriccions esmentades i la situació epidemiològica, tant a Espanya com a França, ho permeti.

Actualment, roman operativa l’oferta més exclusiva d’Inúu així com els seus tractaments. L’horari d’obertura és de les deu del matí a les deu de la nit.

Els clients que disposin d’una entrada al termolúdic per aquestes dates en les quals no es troba operatiu, poden bescanviar-la per una d’Inúu amb la mateixa tarifa, o bé podran modificar la seva reserva per una altra data. També tenen la possibilitat d'anul·lar sense càrrec 72 hores abans de la data de reserva.