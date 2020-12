Caldea posposa l'obertura prevista per al dia 19

Caldea ha informat aquest divendres que posposa la data d'obertura del termolúdic, que estava prevista per al dia 19 d'aquest mes. La decisió es pren, tal com informen des de la companyia, arran del fet que es preveu que el país rebi "menys turistes de l’habitual durant les festes de Nadal". "Davant d’aquest nou gir causat per les noves restriccions als països veïns i pel tancament de les estacions d’esquí", afegeixen, han pres la decisió de no reobrir quan era previst i asseguren que la nova data es decidirà en funció de l'evolució dels esdeveniments, tenint en compte l’evolució de la demanda. L’'spa' termal manté actualment obert un dels seus 'spas', Inúu, que estarà operatiu durant tot el període de vacances de Nadal, des de les deu del matí i fins a la mitjanit.