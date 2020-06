Caldea vol recuperar tots els treballadors dels ERTOs durant l'estiu

Caldea preveu que entre el juliol i l'agost ja s'hauran reincorporat a la feina la totalitat dels 127 treballadors als quals se'ls va aplicar un ERTO. En els darrers dies, i amb l'obertura del club de socis a l'inici d'aquesta setmana ja s'han recuperat una part d'aquests treballadors, més concretament, tots el que formaven part del club i també alguns del servei tècnic. El director general del centre termolúdic, Miguel Pedregal, explica que la reobertura que van fer aquest dimarts ha estat estranya per la gran quantitat de protocols de seguretat que hi ha. Pel que fa al calendari de reactivació que tenen a l'empresa, es pretén obrir el 4 de juliol l' espai termolúdic. "Un cop veiem com funciona la reobertura d'aquest espai, valorarem quan obrir l'espai Inúu de cara el públic", ha comentat Pedregal, qui ha declarat que probablement serà al llarg del mes de juliol.

Quant a l'obertura de l'espai termolúdic, Pedregal ha indicat que encara no tenen tots els protocols definits perquè fins ara des del Govern només s'ha fet una reglamentació per a piscines i spas petits "però Caldea és diferent". Per tant, ha declarat que estan treballant tant amb el ministeri de Salut com amb el ministeri d'Esports per a determinar concretament les mesures que hi haurà. Tot i així, el director general ha assegurat que la reducció de l'aforament al 30% es mantindrà, que es necessitarà més personal per tal de poder acompanyar a la gent i que la desinfecció de l'espai serà molt més freqüent. En aquest sentit, Caldea ha estat oferint als seus treballadors unes jornades de documentació amb els protocols per a formar als empleats.

D'altra banda, Pedregal ha remarcat que la incertesa actual fa que sigui molt difícil poder fer previsions, però ha indicat que l'experiència del primer dia d'obertura de la frontera francesa és molt esperançadora. "Els inputs que estem rebent són bons i esperem que els espanyols també vindran". Finalment, ha volgut deixar clar que, tot i que la gent anirà consumint i anirà movent-se, "no serà un gran estiu però esperem poder salvar-lo".