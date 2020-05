Caldea treballa amb l'horitzó d'obrir portes a principis de juliol

Caldea treballa amb l’objectiu que el primer cap de setmana del mes de juliol pugui reobrir portes. Aquest és “l’horitzó” que tenen des del termolúdic, tal com ha destacat la directora de Màrqueting i Vendes, Patrícia Garcia, que ha afegit que esperen que cap a aquella data ja es pugui reprendre l’activitat encara que sigui amb aforaments limitats i seguint tot un seguit de mesures que marquin les autoritats sanitàries. “Obrirem amb plenes garanties, amb plena seguretat”, ha remarcat, afegint que els protocol que es posin en marxa comptaran amb l’aval de Salut i també d’empreses certificadores. I precisament per preparar-se per a aquesta obertura, ja han començat les tasques de desinfecció. A més, és previst que quan el termolúdic pugui obrir portes “s’intensifiquin algunes maniobres” de desinfecció, especialment a les nits.

Un equip de nou persones de la companyia Avança està treballant aquests dies en una desinfecció intensa de les instal·lacions i, quan aquesta feina acabi, també mostraran als empleats de Caldea com dur a terme desinfeccions intenses de certs elements com “poms o baranes”, tal com explica el supervisor de la companyia, Ramon Marrugat. També ha concretat que les feines aquests dies s’estan fent amb detergents especials i una màquina que neteja amb aigua ionitzada que “desinfecta de forma natural” i que està especialment indicada per combatre el coronavirus.

Garcia ha recordat que Caldea “sempre ha tingut uns nivells d’higiene i desinfecció intensos” però que ara s’intensificaran certes “ maniobres”. I mentre es duen a terme aquestes tasques per preparar el termolúdic també s’anirà incorporant part del personal. En aquest sentit, cal recordar que l’empresa va presentar una suspensió temporal del contracte de treball que afectava 127 treballadors. La previsió és que cap al mes de juny part de l’equip tècnic que fa tasques que es necessitarien per pobrir portes ja es pugui incorporar i, ja de cara a l’obertura, la voluntat seria que tot el personal tornés a l'activitat.

De manera paral·lela a la preparació per a la tornada a l'activitat, des del termolúdic també treballen en la comunicació de cara als clients. Així, Garcia destaca que el missatge que volen reforçar és el que generi "confiança" garantint que se segueixen les directrius de les autoritats sanitàries. Ja de cara a l'obertura, també s'aprofitaria per comunicar les novetats que els clients podran gaudir, com la llacuna exterior.