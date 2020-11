Caminant pel túnel d'Envalira

La policia ha detingut aquest cap de setmana al Pas de la Casa un home no resident de 40 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la funció pública i contra l’honor (desobediència i injuries a funcionaris de policia en l’exercici de llurs funcions). Els agents van ser requerits la matinada de dissabte a diumenge perquè una persona circulava a peu per l'interior del túnel d'Envalira. En el moment de controlar i identificar l'home, aquest va fer cas omís a les indicacions dels agents en referència a l’ús de la mascareta de protecció, es va negar a utilitzar-la correctament i va reaccionar de forma desproporcionada envers els agents.

Pel que fa a la detenció dels delictes contra la salut pública, la policia va detenir divendres passat en un establiment comercial d'Escaldes-Engordany un noi resident de 18 anys per venda de productes estupefaents (marihuana). Els agents van ser requerits pels vigilants de seguretat de la botiga perquè havien observat una possible cessió de productes estupefaents entre dues persones. El visionat de les càmeres de videovigilància va permetre identificar i posteriorment detenir el noi, resultant ser la persona que cedia el producte, en aquest cas la venda. En concret, els agents el van trobar en possessió de 15 grams de marihuana.

Una altra detenció destacada de la setmana per part del cos d'ordre ha estat, també divendres passat, la d'un home no resident de 29 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic, i una noia resident de 20 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra la seguretat col·lectiva amb port d’arma blanca. Els fets van començar amb una baralla a la via pública. En el decurs d’una discussió, segons el relat policial, l'exparella de la noia la va sacsejar agafant-la per les espatlles i l'avantbraç. A més, durant la detenció, els agents van descobrir que la dona es trobava en possessió d’un ganivet de cuina d’una fulla de 9,5 centímetres.