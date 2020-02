Campanya a change.org per a la salvaguarda dels entorns de la Casa de la Vall

L'ús de la plataforma change.org és una eina cada vegada més habitual perquè els ciutadans del país facin arribar als responsables polítics els seus neguits pel que fa a aquells projectes que es volen tirar endavant. En aquest sentit, s'ha iniciat una recollida de signatures per aturar la possible implementació del projecte que el passat 29 de gener va resultar guanyador del concurs d'idees per a la remodelació de la zona posterior a la Casa de la Vall. Un concurs que va recaure sobre Xavier Aleix, gràcies al seu projecte Àgora, on es proposava la redistribució de l'espai de la parcel·la antiga de la Casa del Benefici i el col·legi Sagrada Família per tirar endavant la construcció de dos edificis on es podrien encabir un museu i un arxiu, així com un aparcament soterrat.

Per als impulsors de la petició, el projecte guanyador "no respecta el criteri d'intervenció mínima" estipulat al plec de bases del concurs i "no valora la Casa de la Vall ni el seu entorn". Així doncs, manifesten que la proposta "privarà la ciutadania d'un espai que permeti fer valdre la cultura i afavorir la participació ciutadana" i tampoc es permetrà engegar "actuacions a l'aire lliure".

Tot i que les persones favorables a la campanya asseguren que un concurs d'idees com aquest "no pressuposa ni la redacció, ni la licitació d'aquest projecte", volen recordar als representants polítics que "encara són a temps de reconsiderar els primers passos a seguir". És per aquest motiu que "demanem una reflexió i la reconsideració de les actuacions a dur a terme en els entorns de la Casa de la Vall en el futur", ja que l'edifici "és la seu de les nostres institucions més centenàries, és el símbol de la participació ciutadana i és una institució que tots els andorrans s'han fet seva i que tots portem al nostre cor". La campanya a change.org ja porta, a hores d'ara, al voltant de 200 signatures.