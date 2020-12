Campanya digital contra l'aeroport de Grau Roig

Cada vegada és més freqüent l'ús de plataformes en línia per a la denúncia d'infraestructures que es volen impulsar a Andorra amb les que part de la població no hi està d'acord. D'aquesta manera, aquest diumenge s'ha iniciat una campanya de recollida de signatures a través de la plataforma Avaaz per a evitar la possible construcció d'un aeroport a Grau Roig.

Els promotors de la iniciativa expliquen que "el Cercle de Grau Roig és la capçalera del riu Valira d'Orient i una vall oberta d'una incommensurable bellesa", que representa "un dels atractius del nostre minúscul territori". Segons ells, "pretendre que un aeroport no tingui efectes nocius sobre l'aire, però sobretot per l'aigua, és pretendre fer combregar amb rodes de molí". En aquest sentit, critiquen com "hem formigonat i enquitranat tot el fons de les nostres valls", oposant-se així de manera clara a la possible construcció d'aquesta infraestructura.

La iniciativa s'ha marcat com a objectiu arribar a les 200 signatures i, fins al moment, un total de 140 persones hi han donat suport.

Cal recordar que el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Miquel Armengol, va assegurar al programa 'A l'alça' que "l'aeroport de Grau Roig podria estar a punt en tres anys, si es té en compte que l'estudi econòmic dura uns sis mesos i la construcció de la instal·lació uns dos anys i mig, tres anys". Segons va avançar, una empresa filial d'Airbus ha fet l'estudi d'ubicació, i una companyia canadenca ha valorat l'estructura necessària per construir-lo. Per la seva banda, l'Agència Europea de Seguretat Aèria (AESA), "ha de revisar la documentació per tal que se certifiqui la viabilitat del projecte, i s'ha de fer la llei i el registre d'aviació civil".