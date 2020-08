Campanya a favor de Beirut

La plataforma d’ONG d’Andorra obre una campanya per ajudar els afectats per les explosions a Beirut, que han deixat, de moment, 200 morts i més de 5.000 ferits. És per aquest motiu que des de les associacions fan una crida a la ciutadania a fer un donatiu per pal·liar “els devastadors efectes que està patint la població” d’aquesta ciutat arran de les explosions, que se sumen als efectes de la inestabilitat política, amb una situació econòmica molt complexa, i que s’ha vist agreujada per la Covid-19. Els donatius es poden fer als comptes oberts a totes les entitats bancàries del país o bé trucant al telèfon 141, que permet fer un donatiu amb la trucada.

Des de les ONG recorden que, a banda de les víctimes directes, s’estima que unes 300.000 persones han perdut casa seva i d’aquestes, uns 80.000 són menors. A més, el port va quedar greument danyat arran de l’explosió i es dona la circumstància que allà és on hi ha estructures estratègiques com les sitges de gra. A més, altres instal·lacions de la ciutat com hospitals, escoles o centres d’atenció primària també s’han vist afectats.

Les entitats andorranes destaquen que les ONG que ja estan treballant sobre el terreny estan donant resposta a algunes necessitats com la distribució d’aigua potable; suport psicosocial als infants per superar el trauma i el dol o el subministraments d’aliments, kits d’higiene, matalassos, màscares, guants i altres materials de socors.