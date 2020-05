Campanya d'inspeccions per garantir el benestar animal

El ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat endega una campanya de control dels nuclis zoològics que tenen animals de companyia, principalment gossos. La iniciativa té com a principal objectiu iniciar un pla d'actuacions que permetrà controlar les instal·lacions que hi ha arreu del territori a fi de garantir els principis de benestar i dret de protecció en la tinença dels animals, informen des de l'executiu.

Els treballs de control es duran a terme prenent en consideració els nuclis zoològics que ja consten registrats i també aquells inventariats amb la col·laboració del Cos de Banders. Les supervisions es duran a terme amb un inspector del departament de Medi Ambient i un tècnic veterinari del departament d'Agricultura que desenvoluparan aquestes tasques a ple temps.

Així, aquesta tasca es farà de forma coordinada amb l'àrea del Servei Veterinari i Protecció dels Animals del departament d'Agricultura per poder avaluar les condicions de vida dels animals, el seu estat sanitari i el seu estat censal administratiu en relació al Registre d'Explotacions Agràries.

En aquells controls que sigui necessari es recorrerà també a sol·licitar la col·laboració dels comuns, ja que són les corporacions les competents en determinades actuacions referents a la tinença i protecció dels animals.

En una primera fase es preveu, tal com destaquen des de l'executiu, que els controls tinguin un caràcter " marcadament pedagògic" per informar i recordar als tenidors d'aquests animals o als propietaris de les parcel·les, les normatives que cal complir, així com per encomanar-los les millores de les instal·lacions que siguin necessàries. Tot i això, i sempre que no se segueixen les indicacions del cos d’inspecció, l’administració podrà incoar expedients sancionadors que, en funció de la gravetat dels fets, poden comportar el comís dels animals. La legislació també preveu la imposició de multes que poden oscil·lar entre els 300,01 euros i els 9.000,00 euros o fins i tot incórrer en un delicte penal.

Cal també recordar que d'acord amb la disposició final segona de la llei vigent, aquelles situacions que puguin ser considerades que comporten un maltractament, com ara la tinença en condicions de captivitat o el seu abandonament, poden ser constitutius d'un delicte penal d'acord amb el que s'estableix a l'article 297 del Codi Penal i poden ser castigats amb una pena de presó de fins a un any i una multa fins a 6.000,00 euros.