Campanya de recollida d’aliments als supermercats

La Creu Roja Andorrana posa en marxa aquest cap de setmana, 14 i 15 de novembre, una nova acció amb vocació de donar continuïtat al servei de distribució alimentària generat per la recent crisi sanitària. Una segona campanya amb l’objectiu de recollir aliments per a les persones que s’enfronten a una situació social greu. Gràcies a la col·laboració de divuit supermercats, la recollida serà possible a totes les parròquies i també al Pas de la Casa, de dissabte a diumenge en els horaris d’obertura habituals d’aquests establiments.

L’entitat fa una crida a la població perquè s’impliqui i doni productes alimentaris diversos com olis, conserves, aliments per a infants i nadons... i també productes d’higiene personal i de neteja de la llar. Els únics articles que no es poden donar són productes frescos com carn, embotits, peix, formatges i làctics.

La Creu Roja disposa des de l’estiu d’una botiga solidària situada al costat mateix de la seu social (avinguda de Santa Coloma, 41–45, d’Andorra la Vella), que serà el punt d’emmagatzematge i de repartiment de les donacions. L’entitat comptarà amb la participació d’un binomi de voluntaris a cada supermercat per animar els consumidors a participar i difondre la iniciativa; tres equips de voluntaris logístics recolliran i traslladaran les donacions a l’espai de Creu Roja Solidària, i un tercer equip que serà l’encarregat de rebre la mercaderia i fer l’inventari.

La distribució dels articles donats durant la campanya és farà en un primer moment mitjançant les xarxes de suport social de cada parròquia. Els particulars i les famílies que ho necessitin podran desplaçar-se directament a la seu social de la Creu Roja Andorrana, en els horaris habituals d’obertura per poder-se acollir a la campanya i expressar les seves necessitats.

Aquest és el segon recapte d’aliments i productes que la Creu Roja Andorrana organitza enguany (la primera es va fer al juny, va mobilitzar 150 voluntaris i va recollir 8,5 tones de productes). Aquesta iniciativa és possible gràcies a la col·laboració dels centres comercials següents, que seran els punts de recollida de la campanya: Caprabo de Canillo; Super U, Record II i E.Leclerc d'Encamp; Hiper Pas II i La Solana del Pas de la Casa; Comerç Babi d'Ordino; Establiments Garrallà, Dia i Caprabo de la Massana; Pyrénées, Andorra 2000, Super U, Caprabo Fresh i E.Leclerc d'Andorra la Vella; River i Sant Eloi de Sant Julià de Lòria, i Caprabo illa Carlemany d'Escaldes-Engordany.