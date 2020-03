Canalitzar la voluntat d'ajudar a través d'una web

'Voluntariscovid19andorra.com' és una web que Oriol Soriano va posar en marxa quan va veure com evolucionava la situació del coronavirus. Volia aportar el seu gra de sorra i llavors li va sorgir la idea de crear una pàgina a través de la qual canalitzar la voluntat de moltes persones que, com ell, volien ajudar en aquesta crisi sanitària. Havia fet els dos primers cursos de medicina i creia que hi podia haver moltes persones amb "un perfil similar" al seu, és a dir, estudiants de medicina o d'infermeria que poguessin participar a donar un cop de mà al personal sanitari "si es requerís" en un moment donat, i fins i tot moltes altres amb els estudis acabats i d'altres àmbits professionals.

La pàgina compta ja amb gairebé 200 voluntaris. Soriano destaca que el que fa és canalitzar aquestes ganes de col·laborar, ja que passa aquestes dades a qui està coordinant tots aquests voluntaris, el Govern. De fet, explica que quan va contactar amb el ministeri d'Afers Socials li van comentar que estaven "molt agraïts" per la seva iniciativa i que passés aquests contactes a l'executiu per a la seva gestió. Així, a la pàgina web que ha posat en marxa, als apartats 'Em vull afegir (sanitari)' i 'Em vull afegir (altres)', es recorda que si les persones ja s'han donat d'alta en els canals habilitats per l'executiu no facin servir el registre de la web, ja que des de 'voluntariscovid19andorra.com' el que fan és "traslladar" aquestes dades als responsables de la coordinació del voluntariat.

Cal destacar que les persones del món sanitari que es volen donar d'alta en aquesta web ho poden fer com a professionals de diferents àmbits, ja que poden indicar si són metges, infermeres, psicòlegs, auxiliars, fisioterapeutes, odontòlegs, terapeutes o d'altres. També hi ha persones d'àmbits professionals molt diversos que s'han inscrit en aquest web.

Aquesta pàgina és, doncs, un exemple més de l' esperit solidari que s'ha desencadenat aquests dies arran de la crisi sanitària. I ja han pogut prestar la seva ajuda, com per exemple amb voluntaris que han pres part en el trasllat de padrins de centres sociosanitaris a hotels. I és que el projecte inicial de Soriano ha anat creixent i els voluntaris que hi estan inscrits presten ajudes en diferents fronts. Així, entre d'altres, han estat cridats per atendre pacients a través del 118 o per fer estudis epidemiològics. També s'han implicat en el projecte de la confecció de mascaretes, gestionant, per exemple, l'important volum de correus que es reben a l'adreça habilitada per a aquelles persones que volen participar en la iniciativa. També, i a través d'una voluntària, es van assabentar que a Sant Julià de Lòria Càritas compta amb un rebost amb aliments que pot ser d'utilitat per a moltes persones. Ja s'han posat a disposició per si cal fer la distribució d'aquests aliments. En definitiva, una web que tracta de vehicular l'ajuda que moltes persones estan disposades a donar.