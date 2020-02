Canals confia en l’edifici multifuncional per desestacionalitzar el turisme

El ministeri de Turisme aposta per diversificar, desestacionalitzar i promoure el turisme a Andorra. Un dels principals projectes per tal de poder desestacionalitzar i tenir una oferta turística els 365 dies a l'any és la construcció d'un edifici multifuncional per tenir una oferta esglaonada per temporades. "És un projecte estratègic per part de tot el ministeri", segons ha comentat Verònica Canals, ministra de Turisme, qui ha indicat que encara es troben a l'inici de tot. A més, ha matisat que abans de pensar amb la infraestructura i en la seva ubicació, primer han de definir el concepte i l'oferta que s'hi vol oferir. "S'està treballant en un projecte que pugui donar una oferta que puguem estirar tot l'any, tant sigui cultural, esportiva, de turisme o d'altres esdeveniments" per tal d'atreure més turistes i poder augmentar les pernoctacions i la durada de l'estada.

En aquest sentit, la ministra ha declarat que el pla de negoci encara es troba en un estat embrionari. "S'estan mirant quants espectacles podríem fer, el seu cost i el preu del tiquet mitjà". Tot i reconèixer que el més important és el contingut, Canals ha comentat que la idea és que estigui ubicat al centre del nucli urbà. Durant la comissió legislativa d'Economia celebrada aquest divendres, la ministra, acompanyada del director del departament de Turisme, Sergi Nadal, i del gerent d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha mostrat el pla estratègic del ministeri per aquesta legislatura i també el pla de màrqueting i comercial d'Andorra Turisme per aquest any 2020.

Taxa turística

A banda de l'edifici multifuncional, un dels altres punts del pla d'acció del ministeri de Turisme és treballar en la implementació d'una taxa turística, la qual Canals ha manifestat que la idea inicial és que reverteixi en el sector del turisme. "Aquest sector després es pot fragmentar en funció dels objectius, és a dir, si són més o menys mediambientals, però ha de revertir en el sector del turisme". En aquest sentit, ha comentat que es troba en una fase de definició, ja que primer volen recollir les impressions i les propostes dels sectors implicats i també dels grups parlamentaris. A més, tenen la intenció d'analitzar la resta de països que ja tenen una taxa, tant els limítrofs com altres països europeus, per "veure en què la reverteixen i veure quines són les noves tendències".

Així doncs, Canals no ha donat més detalls sobre la proposta, ja que encara no saben ni com es farà la recaptació, si serà sobre visitants, pernoctacions o sobre la quantia. "Els preus són molt diferents entre països i és molt difícil parlar sobre quantitats sense haver estudiat realment sobre què l'aplicarem i sobre què la destinarem". Per exemple, ha indicat que Itàlia i Holanda tenen taxes molt elevades, i en canvi Espanya i França no tant; aleshores "cal veure de quin import estem pensant per poder construir un guió que sigui sostenible".

D'altra banda, en aquest pla estratègic també volen fomentar una oferta de qualitat i realitzar un Big Data Hub, per tal d'obtenir informació més ràpida i específica. A més, pretenen fomentar la formació dels actors turístics. En aquest punt, la ministra ha declarat que la formació que van fer als recepcionistes va tenir una molt bona rebuda i, per aquest motiu, volen seguir formant al sector. "Un dels objectius és poder vendre el producte andorrà a tots els nivells", ha indicat la ministra, qui ha manifestat que vol garantir que els treballadors es puguin quedar tot l'any a Andorra, ja que al país hi ha una oferta de feina anual.

Altres línies d'actuació marcades s'encaren en potenciar el producte nacional, especialment en la gastronomia. "Estem recopilant un receptari" per poder editar un llibre i obrir els cuiners a fer plats típics andorrans. També ha destacat que s'està treballant en un 'label' de restaurants tradicionals i en un d'enoturisme, el qual s'està desenvolupament conjuntament amb el ministeri de Medi Ambient.

Finalment, un altre dels punts al qual se li donarà més valor és la cooperació amb altres països i organismes internacionals. Canals ha declarat que s'està treballant amb l'organització de la ministerial de la cimera del proper 9 i 10 març. "Hem treballat conjuntament amb Espanya i Portugal per establir el full de ruta", ha comentat la ministra, qui ha manifestat que l'objectiu és que els ministres que hi assisteixin, es quedin al Congrés de neu i de muntanya que es fa després.

Festival de música a la primavera

Quant a la realització del festival de música a la primavera, Canals no ha confirmat la seva realització per aquest 2020, ja que busquen un festival de qualitat perquè tots els que s'estan fent als països propers "són de molt nivell" i volen "que perduri en el temps". Aquest és el principal requisit des del ministeri, el qual considera que un cop es tingui una oferta de qualitat amb artistes de renom perquè el producte pugui competir a llarg termini, es buscaran ubicacions. A més, ha recalcat que depèn de moltes variables la seva realització com per exemple: aconseguir un patrocinador, implicació d'altres estaments en el projecte i de la cartellera. Tot i així, la ministra ha reconegut que un esdeveniment a la primavera és necessari perquè són mesos difícils, ja que "es tanquen les estacions i el Cirque du Solei no és fins al juliol". Així doncs, seria una nova manera per desestacionalitzar el turisme.

Per la seva banda, Andorra Turisme ha presentat els plans de màrqueting i comunicació per aquest 2020. El gerent de l'entitat, Betim Budzaku, ha comentat que pel que fa a la comunicació, en la campanya d'hivern 2020/21 i en la d'estiu 2021 ja tindran un nou concepte creatiu. Pel que fa al 2020, preveuen un increment dels turistes de l' 1,2%, segons ha comentat Budzaku, qui ha declarat que continuaran amb les col·laboracions de Disney i MoraBanc Andorra, i enguany sumen la col·laboració amb National Geographic. La revista destinarà un fotògraf a Andorra perquè realitzi contingut audiovisual del país.