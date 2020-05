Canals, optimista respecte del turisme d'aquest estiu

"Esperança" respecte que aquest estiu puguin arribar al país una xifra important de turistes tenint en compte l'evolució de la pandèmia, la feina que ha fet el país per situar-se com a una destinació segura i el fet que tant França com Espanya el puguin situar en una mena de corredors segurs que facilitin l'arribada de turistes. Aquest és el sentiment que ha expressat la ministra de Turisme, Verònica Canals, a escassos dies de l'obertura de les fronteres, l'1 de juny, una data que ha qualificat com a "primer 'round'", és a dir, com a primera prova de foc per al sector per veure com poden anar les coses aquest estiu.

En aquest sentit, Canals ha manifestat que si bé en un principi el sector donava l' estiu per perdut "a poc a poc", i veient també com estan evolucionant les coses als països veïns, aquest "punt de vista" ha anat canviant tot i que ha reconegut que és "difícil quantificar" aquesta arribada de turistes. En aquest sentit, ha apel·lat a estadístiques que mostren que un percentatge elevat de persones d'Espanya perceben Andorra com a territori domèstic i també 'Covid ready', amb la qual cosa aquesta percepció pot jugar a favor d'Andorra, com les negociacions que s'estan fent perquè el Principat sigui considerat un territori nacional quan els francesos i els espanyols puguin viatjar lliurement pels seus països.

També ha manifestat que s'han incrementat "les recerques a les xarxes" relacionades amb aspectes que tenen a veure amb la natura i que sembla que la gent també està predisposada a passar més nits de pernoctacions en els destins turístics, unes dades que segons Canals criden a un cert optimisme per al sector tenint en compte, també, el treball que ha fet per elaborar uns protocols que donin "garanties" als visitants, en total se n'han fet set, segons els establiments. En aquest mateix sentit, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha manifestat que de cara a dilluns s'espera "amb ganes i il·lusió" aquests visitants que puguin arribar i ha fet valdre la feina feta en matèria sanitària que, ha afegit, ha fet que "molts països" es puguin sentir "emmirallats".

Canals ha incidit en algunes mesures que afecten el sector i que ja s'havien avançat, com el fet que no hi podrà haver bufets lliures o que es reforçaran els plans de neteja i desinfecció per tal de "protegir els treballadors i els clients" o que quan una persona presenti símptomes haurà de contactar el metge o el 116 de manera immediata.

El mes de juny, de franc

Canals també ha manifestat que els equipaments culturals que podran ja obrir l'1 de juny oferiran entrada gratuïta per al mes de juny per incentivar també les visites del públic nacional i que es marcaran uns fluxos d'entrada i sortida, i serà obligatori l'ús de mascareta i desinfecció de les mans així com que es recomanarà el pagament amb targeta. Les biblioteques només funcionaran en règim de préstec i les instal·lacions esportives ho faran amb cita prèvia, es limitarà l'accés a dutxes i vestidors, a les graderies, s'eliminaran els sistemes de control dactilar i les màquines s'hauran de desinfectar abans i després de l'ús.