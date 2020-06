Canillo destina 500.000 euros en ajudes a la gent de la parròquia afectada per la crisi de la Covid-19

Davant de la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia de la Covid-19, el comú de Canillo ha aprovat durant el consell sabut d'aquest dissabte un programa d'ajudes econòmiques amb la finalitat de contribuir a limitar els efectes de la crisi en el teixit econòmic i social de la parròquia. Per poder garantir el pagament d'aquestes ajudes, el comú hi destinarà 500.000 euros que seran finançats mitjançant una disposició del fons de reserva del comú, dotat en 2.200.000 euros i que s'utilitzarà per primer cop des de la seva creació.

Els beneficiaris d'aquestes ajudes seran per una banda, les persones físiques assalariades residents a la parròquia i per una altra, les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d'una autorització per exercir a ctivitats comercials, empresarials o professionals a la parròquia. A través d'un comunicat, el comú explica que en ambdós casos havien de residir o exercir a la parròquia abans del 14 de març del 2020, quan va començar la crisi sanitària.

L'ajuda econòmica a les persones físiques assalariades serà l'equivalent al 50% de l'impost anual tradicional del foc i lloc i de les taxes anuals d'higiene i enllumenat tributades l'any 2020. A més, en cas que la persona estigui inscrita al servei d'ocupació en el moment de la sol·licitud, aquest import serà l'equivalent al 100% de les taxes. Els requisits per a optar-hi són haver estat afectats per un ERTO o estar inscrits al servei d'ocupació com a mínim un mes i que el seu salari brut mensual mitjà dels darrers 12 mesos no superi els 2.500 euros. Pel que fa a les persones físiques o jurídiques empresàries, l'import de l'ajut serà l'equivalent al 100% de l'impost anual de radicació i de les taxes anuals d'higiene anuals i enllumenat tributades l'any 2020. Segons expliquen des del comú, per poder optar a les ajudes, el negoci registrat ha d'haver obert al públic abans del dia 6 de juliol, no ha de tenir deutes amb les administracions públiques i ha d'estar al corrent del pagament del salari dels seus treballadors i de la cotització a la CASS. Els interessats per les ajudes poden sol·licitar-les fins al 31 de desembre del 2020.

Finalment, en la sessió de consell també s'ha acordat destinar els 18.400 euros de la reducció salarial de juny a desembre dels càrrecs electes a AINA i a la Creu Roja Andorra amb 12.000 i 6.400 euros respectivament.