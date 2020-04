Canillo enquesta als temporers de la parròquia per aportar solucions

El comú de Canillo ha enviat un enquesta en xarxa als 580 temporers que no poden retornar al seu país i que resideixen a la parròquia amb l'objectiu de conèixer la seva situació actual pel que fa a l'allotjament i també sobre les despeses d'alimentació. En aquest sentit, el comú vol saber si els que els allotgen els ofereixen àpats o reben alguna ajuda per part d'alguna entitat pública. Els resultats de l' enquesta, tal com indica el comú en un comunicat, s'utilitzaran per preveure, durant les properes setmanes, les necessitats a atendre de manera prioritària.

Fins al dia d'avui s'han rebut 253 consultes de temporers i s'han reubicat 57 temporers a pisos cedits gratuïtament per empreses que gestionen habitatges d'ús turístic, i 9 al casal Sant Cerni, cedit per Mossèn Ramon. Un equip encapçalat pel cap del departament de Dinamització Turística i Cultural, Francesc Oriol, va començar a donar resposta als temporers amb necessitats més urgents, a la vegada que el comú manté reunions amb la direcció d'ENSISA, ja que una part important dels temporers han estat treballadors a Grandvalira.