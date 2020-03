Canillo paralitza la facturació d'impostos i taxes

El comú de Canillo ha pres noves mesures excepcionals per ajudar a la ciutadania en aquesta crisi sanitària i ha indicat que no s'iniciarà cap procediment de facturació de cap impost ni taxa. A més, dels serveis que presta el comú que resten tancats, també se n'atura la facturació mensual i es retornarà la part proporcional de l'import corresponent als dies que no s'ha ofert el servei durant el mes de març. En aquest sentit, els cursos en línia, els quals de l'inici del confinament eren presencials, tampoc es cobraran.

Per altra banda, els serveis que continuen oberts, com per exemple els aparcaments coberts, es continuarà facturant mensualment el servei dels abonaments. Tot i així, des del dia en què van entrar en vigor les mesures de confinament no es cobren els aparcaments exteriors ni l'aparcament en zona blava. A més, a través d'un comunicat, el comú ha declarat que tots els tràmits que els ciutadans segueixen fent es continuaran cobrant.

D'acord amb les mesures que ha adoptat el Govern pel que fa a ajornaments i fraccionaments dels tributs que són competència seva, des del comú també analitzen possibles mesures similars quant als impostos comunals. En referència a les subvencions a clubs esportius, associacions o entitats, el comú ha assegurat que farà les transferències de manera immediata per poder millorar la seva liquiditat i garantir que es pugui fe el pagament de les nòmines dels seus treballadors. En la mateixa línia, també es durà a terme el pagament avançat de les factures dels proveïdors perquè les empreses afrontin les dificultats de la situació actual amb suficient liquiditat.

La Massana també escurça els pagaments a proveïdors

De la mateixa manera, el comú de la Massana ha pagat a tots els proveïdors que havien presentat les corresponents factures. A través d'un comunicat, el comú ha comentat que han fet dues trameses de pagaments de venciments a finals de maig per un valor total de més 690.000 euros. A més, ha volgut recordar als proveïdors que no ha presentat les factures, que les enviïn per poder agilitzar la seva tramitació i el seu pagament, que es farà un cop les factures estiguin validades i fiscalitzades.