Canillo, la parròquia amb més sancions per comportaments incívics

Des que el Govern va decretar les mesures de confinament necessàries per pal·liar els efectes i contagis de la crisi de la Covid-19, el Cos de Policia ha imposat fins a 158 sancions a ciutadans que han fet cas omís a les directrius fixades per l'executiu. Malgrat que s'han detectat comportaments incívics a totes les parròquies, és a Canillo on els cossos d'ordre han actuat en un major nombre d'ocasions, arribant fins a les 72. En concret, s'han imposat fins a 61 sancions en aquesta parròquia per "pertorbar la tranquil·litat pública fent soroll" després de controlar festes on no es respectava cap de les mesures de prevenció de contagi de la malaltia.

Lligat a aquestes celebracions, també s'ha controlat a Canillo nou persones que haurien estat consumint begudes alcohòliques a la via pública, una persona més per la possessió de substàncies estupefaents al carrer i una altra que hauria activat una alarma sense causa justificada i hauria provocat una pertorbació en el descans dels veïns.

Andorra la Vella i Encamp són dues de les parròquies on també s'han efectuat diverses detencions. A la capital s'ha controlat a una vintena de persones per no respectar el confinament i pertorbar l'ordre públic fent soroll al carrer i a tres persones més per consumir drogues a la via pública. Encamp, que ha sumat fins a l'actualitat un total de 24 intervencions de les autoritats, els delictes també han tingut a veure amb soroll a la via pública, el consum de begudes alcohòliques al carrer i també per fer soroll en un establiment de restauració.

A Escaldes-Engordany l'alteració de l'ordre públic també ha reclamat la intervenció del Cos de Policia en dotze ocasions i s'ha controlat a quatre persones per consumir droga en espais públics. A la Massana, amb dotze detencions, s'ha detingut a tres persones després d'enxampar-les fent 'botellón' i nou més que tampoc haurien respectat la tranquil·litat de la ciutadania. El mateix ha passat, pel que fa al darrer cas, a Ordino, on unes altres nou persones han rebut una sanció per fer soroll al carrer.

Sant Julià de Lòria ha estat la parròquia on s'ha detectat un menor grau d'incivisme, ja que, fins a la data, la policia només ha actuat en dues ocasions. Tot i això, les sancions també s'han imposat per no respectar l'ordre i fer soroll al carrer.