Canviar-se a la feina, monodosis o estris d'un sol ús, algunes de les mesures per a bars i restaurants

El sector i el Govern han consensuat una guia per a la reobertura dels establiments de restauració a partir de l'1 de juny i que aquest dilluns s'ha exposat en una webinar en què s'han repassat quines seran les principals mesures de seguretat que hauran de complir bars i restaurants. La guia definitiva, que serà publicada en breu al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) satisfà, en principi, el sector, tal com ha explicat el director de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA) Jordi Pujol, que ha recordat que s'han treballat conjuntament. "Des del principi hem anat de la mà", ha remarcat, afegint que el més important és que a partir de l'1 de juny "qui vulgui obrir pugui fer-ho" seguint un seguit de normes. Des del sector es mostren satisfets que finalment s'hagi optat per la mesura del distanciament d'un metre i mig entre taules en lloc d'establir un percentatge d' aforament i que tampoc a les terrasses hi hagi aquesta limitació en números percentuals.

En aquest sentit, Pujol destaca que si s'establia un aforament màxim hi havia molts locals als quals no els sortia a compte obrir i ha afegit que amb aquest metre i mig entre taules ja es garanteix que en alguns dels casos s'arribi al 50% d'aforament. Cal destacar, a més, que les taules podran ser utilitzades per deu persones.

El director de la UHA destaca que ara esperen que algunes precisions quedin completament clares en la publicació que faci el Govern i afegeix el diàleg que hi ha hagut per arribar a un consens sobre les mesures a complir.

A banda de la distància entre les taules, la guia també recull que abans d'obrir els locals hauran de procedir a una neteja i desinfecció "en profunditat" i també es recomana revisar el pla de neteja i desinfecció documentat de l'establiment tenint en compte, per exemple, que cal incrementar la freqüència de neteja i desinfecció dels serveis higiènics i de panys i manetes de totes les portes i que cal establir un procediment de desinfecció de les taules i les cadires utilitzades pels clients després de casa ús. Tots els estris i la vaixella han de ser obligatòriament rentats i desinfectats amb màquines que assegurin una correcta temperatura de desinfecció i cal que siguin manipulats correctament per evitar la contaminació i, en cas d'emprar estovalles i tovallons reutilitzables, després de casa ús hauran de ser netejats i desinfectats a temperatures superiors a 60 graus.

Entrada esglaonada

Pel que fa als treballadors, hauran de canviar-se al lloc de treball i cada dia hauran d'utilitzar vestimenta i calçats prèviament netejats i desinfectats. L'entrada als vestidors haurà de ser esglaonada i un cop canviats, podran entrar al local havent-se rentat les mans i fent servir la mascareta. A més, no podran sortir al carrer amb l'uniforme de treball, amb la qual cosa es posa en relleu que "no s'haurien de permetre sortides per fumar o altres imprevistos". Es recomana, a més, no utilitzar mòbils o efectes personals durant la jornada laboral i també es prohibeix l'entrada de proveïdors a les zones de treball i emmagatzematge de productes. També es fixa que si és possible, la fruita, la verdura i altres productes frescos no envasats han d’entrar al local en contenidors de plàstic prèviament desinfectat.

Caldrà que hi hagi dispensadors d'hidroalcohol com a mínim a l'entrada del local. Es recomana que estovalles, tovallons i estris han de ser preferentment d'un sol ús i els condiments s'han de servir en monodosis. Es recomana també no fer servir cartes físiques i no es podran fer bufets lliures.