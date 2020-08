Canvis en les beques d'ensenyament superior per arribar a "més gent"

El Govern ha impulsat un seguit de canvis en els ajuts a l’estudi d’ensenyament superior que ja seran vigents en la convocatòria que s’obre el 31 d’agost. D’aquesta manera, tal com ha explicat la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, es fan canvis en els llindars amb la voluntat d’elevar el nivell d’ingressos i facilitar, així, que “més gent” tingui accés a aquestes beques. En aquest sentit, ha recordat que l’any passat 61 persones van quedar fora per molt poc i que amb els canvis una vintena podrien gaudir aquest any d’aquestes ajudes. També s’apugen els imports dels ajuts.



Així, la beca residència, que fins ara estava en 3.800 euros, passa ara a 4.300 i també es fan canvis en les ajudes del transport que passen de 400 a 450 euros. En aquest cas del transport cal destacar que una altra decisió que ha pres l’executiu és eliminar els carnets Abonandbus internacionals que incloïen una vintena de viatges a Barcelona o Tolosa. Vilarrubla ha manifestat que es creava una certa discriminació respecte d’altres alumnes que no estudien en aquestes dues ciutats i també ha afegit que aquests abonaments subvencionats pel Govern no responien tampoc a criteris socioeconòmics. En aquest sentit, ha manifestat que ara els diners que es destinaven a aquests abonaments podran anar per a aquells que realment ho necessitin. La titular de Salut ha concretat que l’any passat les ajudes per a la mobilitat van beneficiar 182 persones que ara tindran 450 euros d’ajuda en lloc dels 400 anteriors.



Vilarrubla ha conclòs que les millores fetes “beneficiaran a molta més gent” que fins ara no podia gaudir d'aquestes beques. La convocatòria s’obrirà, tal com s’ha esmenta, el 31 d’agost i estarà oberta fins al 30 de setembre.