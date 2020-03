Cap accident mortal en moto o bici en tot el 2019

La campanya 'Missió zero accidents' impulsada per l'Automòbil Club d'Andorra (ACA) i el Govern ha assolit durant el primer any l'objectiu de reduir a zero les víctimes mortals a les carreteres. La campanya per al 2019 estava adreçada a tots els conductors de motos i bicicletes, ja que quatre dels cinc accidents mortals registrats al país el 2018 els van protagonitzar conductors de vehicles de dues rodes. Així doncs, durant la presentació dels resultats de la campanya celebrada aquest dijous, el president de l'ACA, Enric Pujal, ha reconegut que evitar les víctimes mortals "era la finalitat i el que perseguíem" i, per tant, "ho hem aconseguit".

Des de l'ACA s'han felicitat que el missatge adreçat a la ciutadania, i que englobava a ciutadanes i ciutadans de totes les edats, hagi calat de manera tan significativa. Des de l'inici de la campanya l'objectiu ha estat el de sensibilitzar els conductors de vehicles de dues rodes sobre els perills de la conducció a l'hora d'aprofitar per a fer una crida a la conscienciació i a la prudència mitjançant tota una sèrie d'accions que han anat més enllà de la comunicació. Clars exemples han estat els cursos oferts per l'ACA sobre conducció segura, els consells que s'ha anat donant als conductors a l'hora de passar l'ITV o les diferents campanyes impulsades pel Cos de Policia.

Segons ha recordat el secretari general de l'organització, Toti Sasplugas, 'Missió zero accidents' és un pla a tres anys vista i pretén eliminar la mortalitat a la xarxa viària andorrana sense diferenciar el tipus de vehicle, incloent-hi també els vianants. Un cop assolida la primera fase, l'ACA treballarà enguany en la conscienciació envers els conductors de cotxes i, de cara al 2021, es treballarà en tota sinistralitat que afecta els vianants.

Objectiu: 10.000 socis

D'altra banda, l'ACA ha celebrat aquest vespre una assemblea general per tal de presentar als socis els objectius assolits durant el 2019 i aquells que queden per endavant. Una de les xifres més destacades ha estat que el club va tancar el 2019 amb un total de 9.474 socis, consolidant així un augment de més de 1.000 nous abonats anuals en els darrers quatre anys. És per aquest motiu que s'ha consolidat com el club més gran d'Andorra i s'espera que abans d'acabar aquest any se superi la xifra dels 10.000.

Una altra de les informacions que s'ha ofert ha estat les xifres obtingudes després del tancament de l'exercici anterior. En aquest sentit, el club gaudeix d'un superàvit que supera els 180.000 euros i que es traspassaran als fons socials de l'entitat. Aquest resultat suposa una millora del 47,6% respecte del 2018 i garanteix la futura viabilitat del club. Segons Sasplugas, aquests ingressos també s'adreçaran, tal com queda reflectit al pressupost per al 2020, a millores per a la digitalització de l'ACA, la implementació del carnet digital i, com a inversió més important, la remodelació de les o ficines de l'entitat.

Durant l'assemblea també s'han distingit, com ja és tradició, als nous socis d'or de l'ACA que, en aquesta ocasió, han estat Isidre Bartumeu, Xavier Coma i Patrick Pérez.