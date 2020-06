Cap nou contagi per coronavirus durant les darreres hores

El Govern ha actualitzat aquest dissabte les dades sanitàries referents a l'evolució de la Covid-19 a Andorra. De la mateixa manera que es va fer públic aquest divendres, el nombre de casos totals es manté en 853, després que es detectés un nou contagi, que correspon una dona de 88 anys usuària del centre sociosanitari Salita. Del total, encara hi ha 21 casos actius i, la xifra de recuperats, continua sent de 781. La dada més positiva és la de les defuncions, que no pateix cap variació des de fa dies i continua sent de 51.

Entre els professionals de la salut encara continua havent-hi un cas positiu, mentre que dels cossos especials no hi ha cap persona infectada. A l'hospital són 8 les persones que, actualment, estan a planta recuperant-se de la malaltia. Al llarg de les darreres hores s'ha donat d'alta una persona, que ha estat substituïda per la dona de 88 anys de Salita.