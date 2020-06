Cap nou contagi en les darreres 24 hores

Després que aquest divendres el Govern anunciés l'alta d'un resident del centre sociosanitari Salita, aquest dissabte l'executiu ha informat que no hi ha cap variació de les dades sanitàries en les darreres 24 hores. Així, sense cap contagi nou, el nombre total de casos diagnosticats es manté en 852, amb 741 persones que han superat la malaltia i tan sols 60 casos resten en actiu. A més, una altra dada positiva, és que ja fa algunes setmanes que no s'ha de lamentar cap decés, i el nombre de morts per coronavirus es manté en 51.

Pel que fa a l'hospital, des d'aquest divendres hi ha deu persones ingressades, totes elles a planta. D'altra banda, només dos professionals de la salut tenen la malaltia i els cossos especials es mantenen sense cap afectat.