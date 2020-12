Cap a una mobilitat sostenible dels treballadors

Un total de 66 actors, entre els quals hi ha empreses, l’ administració i entitats públiques de més de 100 treballadors, hauran de tenir abans del 31 de desembre del 2022 un pla de mobilitat sostenible per al seu personal. Es tracta d’un dels elements inclosos en la llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) i que pretén que el 2050 el país aconsegueixi la neutralitat carbònica. Actualment la mobilitat suposa el 56% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i des de l’executiu es confia que amb aquests plans la reducció pugui ser important. FEDA ha estat una de les primeres a impulsar aquests plans.

El secretari d'Estat de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, ha destacat que els tres propòsits d'aquests plans són "la lluita contra el canvi climàtic, millorar la salut de les persones i reforçar la competitivitat de les empreses". També ha destacat que per ajudar les empreses a impulsar aquests plans s'ha elaborat una guia tècnica d'aplicació i a més des de l'Oficina de l'Energia i el Canvi Climàtic es farà "un seguiment personalitzat" per assessorar-los en l'impuls d'aquests projectes. Cada empresa haurà d'elaborar doncs aquests plans de manera interna i hi haurà d'haver un gestor per fer-ne el seguiment. Per a l'elaboració caldrà tenir en compte que l'opció primera per al transport haurà de ser el públic i el no motoritzat i en segon lloc la mobilitat elèctrica o aquella que no sigui contaminant, i que la darrera opció haurà de ser la motoritzada. Aquests plans hauran de preveure una diagnosi, l'establiment d'un seguit d'objectius i un pla d'acció. Els objectius no estan fixats per reglament, ja que s'entén que cada entitat n'haurà de fixar els seus en funció de la seva realitat.

FEDA ha estat la primera a elaborar un pla de mobilitat sostenible. Tal com ha explicat Joana Teixeira, tècnica de gestió de persones de la parapública, es parteix del principi que "un canvi d'hàbits és difícil i per afavorir-lo cal que el pla sigui de tothom" i per això es va plantejar el treball com una qüestió oberta a tot el personal. De les enquestes fetes entre 118 treballadors es va poder determinar que el 78% es desplaça tot l'any en cotxe i que només un 8% ho fa de manera sostenible. El potencial de canvi identificat determina que un 28% d'aquests desplaçaments es podrien fer de manera sostenible. Per aquest motiu s'han fixat 25 accions a un any vista tenint en compte, ha destacat Teixeira, que ha de ser un pla "realista i assolible" i que tingui per objectiu reduir la petjada de carboni. Així, s'ha plantejat repartir tiquets de bus per als desplaçaments professionals, una acció que per a 25 desplaçaments mensuals suposaria un cost de 1.065 euros a l'any. També s'ha previst que es comparteixi cotxe, un objectiu que està aturat per la Covid-19 però que quan es pugui posar en marxa serà recompensat amb bons de carburant o rentats de cotxe. També s'ha previst que aquells treballadors que s'han de moure més ho facin amb els vehicles menys contaminants, la qual cosa podria suposar un descens del 13% en les emissions. L'impuls del teletreball també és una altra de les accions incloses en el pla dissenyat per FEDA, que també preveu que a poc a poc la flota de vehicles sigui cada vegada més eficient i sostenible (actualment l'empresa té sis vehicles elèctrics, la qual cosa suposa el 20% del total). A l'últim també es planteja fer accions de sensibilització sobre la mobilitat sostenible. Teixeira ha explicat que l'estiu del 2019 van començar a treballar en aquest pla, amb la qual cosa Rossell creu que tenint en compte aquesta experiència les empreses tenen temps suficient per tenir enllestits els seus abans de finals del 2022.

I quant a les empreses de menys de 100 treballadors, el secretari d'Estat de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha posat en relleu que hi ha moltes que ja apliquen accions encaminades a reduir les emissions i a més creu que a poc a poc també aniran veient els beneficis d'apostar per una mobilitat sostenible.