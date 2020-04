Cap mort per coronavirus en les darreres 24 hores

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha anunciat que en les darreres 24 hores no hi ha hagut cap víctima mortal per la Covid-19, les quals es mantenen en les 35 defuncions totals que ja va anunciar aquest passat divendres. Pel que fa a les xifres epidemiològiques, en aquests moments hi ha 704 casos totals de coronavirus al Principat, dels quals 464 es troben actius i 205 ja han superat la malaltia. Pel que fa als sanitaris i cossos especials, hi ha 61 i 11 casos actius respectivament.

Benazet també ha actualitzat les dades de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell on es troben 35 pacients positius, dels quals 19 es troben a la Unitat de Cures Intensives i 17 a planta. Dels de l'UCI, catorze estan sotmesos a una ventilació mecànica i una, és una pacient positiva de la Seu d'Urgell. En aquest sentit, Benazet ha assegurat que aquestes dades mostren una disminució dels pacients que es troben ingressats a planta.

Pel que fa al Cedre, el ministre ha declarat que hi ha 42 residents amb el coronavirus, dels quals quinze són procedents de Salita. A més, Benazet ha volgut destacar el fet que un total deu residents dels centres sociosanitaris que han superat la malaltia, i ha afegit que hi ha onze residents més convalescents a l'espera d'obtenir les dues PCR negatives.