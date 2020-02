Carrers ben nets a Escaldes-Engordany

Els serveis de neteja del comú d'Escaldes-Engordany han aplicat aquest dimarts el pertinent protocol de neteja amb aigua a pressió dels carrers de la parròquia. Aquesta actuació ha estat possible gràcies a l'augment de les temperatures dels darrers dies, que evita la creació de plaques de gel que poden esdevenir en eventuals caigudes o incidents. Des de la corporació s'ha posat en relleu que aquestes tasques es posen en pràctica de manera regular, freqüent i sistemàtica.

Es tracta, per tant, de la posada en marxa de les dinàmiques de neteja habituals i no respon a cap actuació especial. A banda dels carrers principals, aquesta neteja també s'anirà fent a la resta de zones urbanes de la parròquia de forma esglaonada i d'acord amb la coordinació dels recursos existents. Sigui com sigui, la voluntat del comú és arribar a tots els racons d'Escaldes-Engordany de la forma més ràpida i freqüent possible.