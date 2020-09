Cap positiu entre el 85% del personal docent cribrat

Un miler dels 9.000 infants que estan cridats a fer-se les proves TMA i de seroprevalença ja han passat per l''stop lab' ubicat a l'aparcament de Prat de la Creu d'Andorra la Vella. Fins a les 16.30 hores, segons ha explicat aquest dijous el cap de Govern, Xavier Espot, "el 98% de les persones han comparegut a la convocatòria", per la qual cosa s'espera assolir la totalitat dels tests que estaven programats. "Una vegada més tenim una bona notícia i estem a l'espera de saber quin serà el nombre de positius, en cas que hi hagi", ha indicat Espot. A més, dels 2.000 docents convocats entre dimarts i dimecres, ja s'han fet la prova el 85%, entre els quals no s'ha detectat cap cas positiu.

Quaranta-vuit hores més tard d'iniciar les proves al professorat, Espot ha assenyalat que "ja podem extreure conclusions positives". El cap de Govern ha assenyalat la "participació massiva" de la població malgrat que no és obligatori sotmetre's al test, fet que esdevé "una nova mostra de civisme i responsabilitat del personal educatiu" i també per part de les famílies i els infants. Així, també s'ha felicitat perquè, fins al moment, no s'hagin detectat contagis.

Pel que fa al personal docent que encara no s'ha sotmès als tests, la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha recordat que es pot demanar cita mitjançant un correu electrònic i, basant-se en les demandes, "buscarem una alternativa". Segons ha explicat, seria possible fer les proves al personal restant els dies 12 o 13 de setembre, tot i que no és segur. "De moment no podem assegurar el canvi però estem recollint totes les demandes per fer-ho possible en una altra data", ha afegit. En la mateixa situació es troben algunes persones que actualment no són a Andorra però que hauran de tornar un cop arrenqui el curs escolar.

Preguntat sobre la possible arribada d'una vacuna al Principat a través dels països veïns, el titular de Salut, Joan Martínez Benazet, ha posat en relleu que "ja fa dies que parlem amb els dos estats i hi ha una excel·lent col·laboració". Tot fa pensar que, sigui amb Espanya o França, el Govern arribarà a un acord perquè "ens puguin subministrar vacunes amb la mateixa proporció", malgrat que a hores d'ara "no hi ha cap acord tancat". El ministre ha insistit en què es manté un diàleg obert i hi ha entesa i, per tant, el més probable és que arribin a Andorra "les mateixes vacunes que puguin tenir els ciutadans francesos o espanyols".

Escola andorrana d'Encamp

D'altra banda, davant dels problemes que generen les actuacions de reforç que s'han de fer al mur ancorat a l'escola andorrana de segona ensenyança de la Vall d'Orient, a Encamp, pel que fa al patí i al servei de menjador, Vilarrubla ha explicat que, quant als patis, "tenim diferents alternatives i agraïm al comú d'Encamp les facilitats que està posant", tot i que encara és aviat per concretar quins espais es reconvertiran per a aquesta fi.

El tema del menjador és més complicat. "No està tancat però la idea és que surtin del recinte escolar i puguin menjar fora", ha dit. "Avui s'estava treballant en dos o tres possibilitats en aquest sentit", ha conclòs la ministra.