Cap de setmana sense barbacoes al centre

El Comú de Sant Julià ja ho va anunciar a principi de setmana, i aquest dijous s’hi han sumat les dues corporacions de les parròquies centrals: les barbacoes dels berenadors resten tancades i precintades fins a nova ordre, per l’altíssim risc d’incendi derivat de la sequera del terreny. Per recomanació de Protecció Civil, que en una piulada anuncia que “seguim en situació de perill molt alt d’incendi a la zona sud i alt a les zones centrals i fons de vall, amb tendència a augmentar de cara a aquest divendres”. Si bé és cert que hi ha previst algun plugim per aquest dissabte que podria flexibilitzar les mesures, ara mateix el més probables és que la prohibició de fer barbacoes s’estengui durant tot el cap de setmana en aquestes tres parròquies.





Seguim en situació de perill molt alt d’incendi a la zona sud i alt a les zones centrals i fons de vall, amb tendència a augmentar de cara a demà.

