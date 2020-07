Cap de setmana de mercat d'artesania a Encamp

Durant tot el cap de setmana la plaça Sant Miquel, el carrer Major i la plaça del Consell acolliran un mercat d’artesania d'inspiració medieval. 'Mercats a la plaça' es presenta com una mesura més de dinamització dels caps de setmana d’estiu a la parròquia d'Encamp, segons informa el comú en un comunicat aquest divendres.



Artesania i comerços locals muntaran parades a l’aire lliure durant tot el cap de setmana, des del divendres a les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit, dissabte de les 9 del matí fins a les 10 de la nit i diumenge de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda.



El cap de setmana del 25 de juliol el mercat tindrà lloc al Pas de la Casa a la plaça de l’Església durant tot el dissabte, de les 8 del matí fins a les 8 del vespre, i diumenge de les 8 del matí fins a les 6 de la tarda.



Aquesta iniciativa, que s’emmarca en les accions i mesures incloses en el pla de xoc, preveu dinamitzar el centre de la parròquia a través d’activitats complementàries a l’oferta turística i cultural i que puguin suposar un impuls per al sector comercial, hoteler i de la restauració.



Aquesta setmana, en la mateixa línia d’impulsar accions de dinamització i de lleure, han començat les tardes d’estiu, espectacles infantils per infants que tenen lloc les tardes de dilluns a dijous tant al Prat Gran d’Encamp com a la plaça de l’Església, al Pas de la Casa.



Sumant activitats a l’aire lliure, l’Encamp en clau de llum, que enguany per les restriccions horàries pel coronavirus s’avancen en horari de vespre i no nocturn, fet que permet també després de l’actuació poder sortir a sopar ja que els concerts acaben abans. S’han programat una dotzena d’actuacions musicals tant al Pas de la Casa com a Encamp, incloent escenaris com la plaça dels Arínsols, plaça Sant Miquel, la plaça de l’Església al Pas, o l’església de Sant Romà de les Bons.



També aquesta setmana i durant tot el juliol, de dilluns a dijous s’han programat activitats dirigides a nivell esportiu a l’aire lliure, dilluns i dimecres a partir de les 19 i fins a les 21 hores sessions de cycling i música a la plaça dels Arínsols, i els dimarts i dijous a partir de les 19.30 hores sessions d’acquagym a la piscina de la Mola.